Grote militaire oefening op Vliegbasis De Peel: ‘Iedereen is vooraf in quarantaine geweest’

Deze week oefenen tweeduizend militairen op en rond Vliegbasis De Peel in Vredepeel. De manschappen die deelnemen aan verschillende oefeningen komen uit allerlei landen naar Nederland. Vanwege de coronacrisis wordt de oefening in Brabant gehouden.

Normaal gesproken vindt de oefening Purple Windmill vier keer per jaar plaats in het noorden van Nederland, op het oefenterrein van Marnewaard. Vanwege de coronamaatregelen is dat terrein maar beperkt beschikbaar. Defensie wijkt daarom uit naar De Peel. Bij de oefening wordt de samenwerking tussen grond- en luchttroepen getraind, zowel overdag als in de avond.

"Iedereen is vooraf in quarantaine geweest."

Er zijn militairen en mariniers uit Nederland, België, Denemarken en Frankrijk.

De tweeduizend militairen die meedoen aan oefening Zebra Sword verblijven vooral in tenten. "Iedereen blijft in zijn eigen bubbel", vertelt adjudant Martin, die tussen de tientallen tenten staat naast de landingsbaan van vliegbasis De Peel. "Hier slapen zo'n driehonderd man en de rest is verdeeld over andere plekken in Nederland."

"Normaal slapen er acht man in een tent en nu maar vier."

De oefening zou dit jaar eigenlijk in Duitsland gehouden worden, maar dat ging door alle coronamaatregelen niet. "We hebben het aangepast en naar hier verplaats, omdat de oefening te belangrijk is om helemaal af te gelasten", aldus adjudant Martin. "Normaal slapen er acht man in een tent en nu maar vier. Op die manier kan er voldoende afstand worden gehouden. Ook staat er bij elke tent desinfecterende gel."

Ook oefening bij Volkel

Op Vliegbasis Volkel wordt de komende twee weken ook geoefend. Tijdens Frisian Lightning II oefent de Koninklijke Luchtmacht het verplaatsen van F-35-jachtvliegtuigen (JSF) inclusief mens en materieel. Tientallen containers vol gevoelige apparatuur en ruim tweehonderd man personeel die nodig zijn om de JSF de lucht in te krijgen, worden van Vliegbasis Leeuwarden naar Vliegbasis Volkel verplaatst.

