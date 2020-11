Fatale mishandeling van Lou Herst bij biljartcentrum: twee mannen 45 maanden de cel in

Gedenksteen op de plek waar Lou Herst werd mishandeld. vergroot

Twee mannen (31 en 32) uit Tilburg moeten drie jaar en negen maanden de cel in voor de fatale mishandeling van Lou Herst (44) bij biljartcentrum De Romein in zijn woonplaats Tilburg. Dit bepaalde de rechtbank in Breda maandag. Herst werd op 13 januari 2017 toen hij het drukke biljartcentrum verliet buiten in elkaar geslagen. Hij stierf een dag later.

Sandra Kagie Geschreven door

Herst was een vaste stamgast van het biljartcentrum aan de Professor Romeinstraat. Ook op vrijdag 13 januari dronk hij er wat pilsjes, praatte hij met andere gasten en keek hij bij het biljarten. Om halfelf liep hij naar buiten. Daar werd hij zwaar mishandeld.

Dodelijke bloeding

Door het geweld is de wervelslagader van het slachtoffer gescheurd met een dodelijke bloeding in de hersenen tot gevolg. Herst had een aangeboren vaatafwijking, zo blijkt uit het vonnis. Hierdoor kon de wervelslagader makkelijk scheuren.

Van de mishandeling, die 39 seconden duurde, waren camerabeelden. Toch duurde het lang voordat verdachten in de zaak werden opgepakt. Dit gebeurde in juli 2017. In het onderzoek naar de daders werd onder meer een beloning uitgeloofd.

Straf iets lager dan geëist

Tegen de twee verdachten was eerder vier jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank legde een iets lagere straf op omdat de behandeling van de zaak zo lang heeft geduurd.

Door de dood van de Tilburger bleef zijn toen minderjarige dochter achter zonder ouders. Zij sprak de verdachten eerder in de rechtbank toe met een emotioneel betoog.

