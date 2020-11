Waardering voor de zorg spat er vanaf in speciale uitzending van WAKKER!

Nog steeds is er veel waardering voor de zorg in coronatijd. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

De steun voor de zorg is niet geknakt. Honderden berichten kreeg het radioprogramma WAKKER! van Omroep Brabant maandagmorgen met hun speciale uitzending voor de zorg.

Iedereen kon zijn waardering laten blijken via Facebook ,WhatsApp, een mailtje of via een telefoontje. Producer Daisy Schalkens hield al deze kanalen in de gaten en had het er druk mee.

Dankbaar

"De reacties kwamen van mensen die zelf met corona in het ziekenhuis hebben gelegen en dankbaar waren voor alle hulp die ze kregen. Ook zorgmedewerkers zelf complimenteerden hun organisatie en team."

Zo was er José van de spoedeisende hulp in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. "Nu in de tweede golf hebben we het weer druk en de patiënten blijven weer komen. Het verschil met de eerste golf is dat de andere afdelingen voller lopen met coronapatiënten dan toen. Maar ook nu gaan we er weer voor."

Zoveel soorten zorg

Bij zorgmedewerkers denken veel mensen als eerste aan ziekenhuispersoneel. "Deze ochtend stonden diverse zorgmedewerkers in het zonnetje", vertelt Daisy.

"De wijkverpleegkundige die nog steeds creatief met beschermingsmateriaal moet omgaan", begint Daisy op te sommen. "De gehandicaptenverzorger die blijft uitleggen dat knuffelen even niet kan. De medewerker op de afdeling met dementerenden waar het virus weer rondwaart. Het is indrukwekkend hoeveel verschillende zorgmedewerkers moeten omgaan met de gevolgen van corona."

Twee dochters in de zorg

Beller Jan heeft twee dochters in de zorg die werken met de naweeën van corona. "Mijn ene dochter is ergotherapeut, ze helpt bij de revalidatie van coronapatiënten. De ander is fysiotherapeut en helpt ze weer lopen, evenwicht en kracht opbouwen."

Secretaresse Petra werkt op een afdeling met veel ouderen. "Het verdriet en gemis van contact was zeker in de eerste golf zo verdrietig. Het is ook zo lastig om betrokken familieleden bij de balie te weigeren."

Gevolgen merkbaar

Naast de zorg voor de patiënten hebben al die medewerkers ook nog eens te maken met collega's die ziek worden. Of een zorgmedewerker nu zelf besmet raakt, slechts een verkoudheidje heeft of overwerkt raakt: de impact is meteen voelbaar omdat de werkdruk op veel plekken al groot is.

De complimenten voor collega's stroomden dus ook eindeloos binnen. Zoals dementenverzorgster Mieke liet weten: "We waren al een sterk team, we komen er nog sterker samen uit."

