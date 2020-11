Tilburg koopt graf van oud-burgemeester over als nabestaanden niet reageren op dreigende ruiming

Het graf van de oud-burgemeester (foto: Jos Lemmers). vergroot

Als het graf van de Tilburgse oud-burgemeester Eduard van Voorst tot Voorst dreigt te worden geruimd, wil de gemeente het graf zelf overkopen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Brabant. “Dit graf is zo bijzonder, het vertelt een verhaal. Wij willen absoluut niet dat dit verhaal van Tilburg verloren gaat.”

De tijd begint te dringen voor het graf van de Tilburgse oud-burgemeester Eduard van Voorst tot Voorst. Zijn laatste rustplaats op het kerkhof aan de Hoflaan dreigt te worden geruimd. De beheerder van de begraafplaats krijgt maar geen contact met leden van de adellijke familie, die de rechten van het graf kunnen verlengen. De rechten voor het graf verlopen in februari 2022. Daarna zou het worden geruimd, zoals dat bij ieder graf gebeurt.

“Maar dit graf is zo bijzonder dat we dat niet laten gebeuren”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Het is onze begraafplaats. We doen er alles aan om de rechthebbende nabestaanden te spreken, maar als dat niet op tijd lukt, nemen wij het graf zelf over.”

Privacywet gooit roet in het eten

Vrijdag is wethouder Mario Jacobs, die onder meer het behoud van begraafplaatsen in zijn portefeuille heeft, al een kijkje gaan nemen bij het graf. Sindsdien zet de gemeente naar eigen zeggen alles op alles om in contact te komen met de nabestaanden, maar de privacywet bemoeilijkt dat. Vanwege de privacywetgeving mogen de grafbeheerders en de gemeente niet zomaar contactgegevens opzoeken .

“We trekken alles uit de kast. Maar we worden heel erg belemmerd door de privacywetgeving. Dat is in dit geval niet bepaald praktisch”, zegt de gemeente. Ook de beheerder van de begraafplaats gaf eerder al aan door de privacywetgeving te worden belemmerd: de betreffende rechthoudende erfgenaam reageert niet op de verstuurde brieven.

Gemeente verantwoordelijk voor graf

Als de gemeente het graf overneemt, wordt het ook verantwoordelijk voor het onderhoud. “Dat vinden we geen probleem en dat doen we graag. Dit graf vertelt het verhaal van Tilburg. We moeten er alles aan doen om dat verhaal te bewaren.”

De gemeente onderzoekt hoe dit soort problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. "We zijn nu aan het kijken hoe we dit soort zaken beleidsmatig kunnen verankeren, bijvoorbeeld door in de toekomst te kijken welke Tilburgse graven wel of geen monumentengraf moeten zijn.”

