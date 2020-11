Noordbrabants Museum baalt van mogelijke sluiting: 'Een domper op de feestvreugde'

Directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum. vergroot

Een domper én een zware financiële dobber. Zo noemt directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum het nieuws dat alle musea mogelijk weer tijdelijk dicht moeten om het coronavirus te bezweren. De museumdirecteur heeft er een dubbel gevoel bij. “Ik snap dat een signaal aan de samenleving nodig is”, zegt hij. “Aan de andere kant, musea zijn nu niet de bron van het virus."

Verschillende media meldden dat het kabinet onder meer overweegt de musea, theaters en bioscopen twee weken te sluiten. Dinsdagavond wordt daar meer over duidelijk in de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge.

De Mooij was verrast door het nieuws. Vooral omdat de besmettingscijfers afgelopen weekend juist daalden. “Het is een domper op de feestvreugde, omdat we nu weer open zijn en vooral omdat we nog maar net een nieuwe tentoonstelling hebben”, legt hij uit. “En die loopt hartstikke goed. In de weekenden zijn we vrijwel uitverkocht. Om dan weer dicht te moeten gaan, da’s toch best zuur.”

Een sluiting betekent nul inkomsten uit toegangskaartjes, zegt de directeur, en ondertussen lopen de kosten voor zaken zoals beveiliging en de klimaatinstallatie voor de kunstwerken gewoon door. Een tentoonstelling kost al gauw 'een paar ton', zegt De Mooij. Als er niet genoeg bezoekers komen, legt het museum daar geld op toe.

Vrezen voor het voortbestaan van zijn museum doet de directeur niet. "We krijgen veel steun van het rijk, de provincie en de gemeente en we zijn een gezonde organisatie. Dat zorgt dat we de toekomst toch wel positief in kunnen zien. We gaan het overleven.”

Toch baalt het museum van de dreigende sluiting. Maar om in Den Haag nog aan de bel te trekken om een sluiting te voorkomen, ziet De Mooij niet zitten. “Het is belangrijk dat ook wij als musea onze verantwoordelijkheid nemen", zegt hij. "Als het belangrijk is dat de hele samenleving twee weken op slot gaat, dan vind ik dat musea daar ook bij horen. Ik denk dat mijn meeste collega’s daar ook zo over denken. Het is erg, maar wat het zwaarst is, moet zwaar wegen.”

