Man stak Peter Verhoeven dood en hij moet daar twaalf jaar de cel voor in

De man die twee jaar geleden de 38-jarige Peter Verhoeven uit Eindhoven doodstak, moet twaalf jaar de cel in. Ook moet hij de nabestaanden ruim 26.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. Het slachtoffer overleed voor de ogen van zijn ouders in het ziekenhuis.

De veroordeelde, een 23-jarige man uit Polen, stak Verhoeven in september 2018 neer in zijn huis aan de Ockeghemstraat in Eindhoven. Hij strompelde daarna op zijn laatste krachten naar het huis van zijn ouders in de nabijgelegen Van Beethovenlaan. Daar zakte hij in elkaar. Later op de avond overleed hij in het ziekenhuis.

Het 38-jarige slachtoffer werd meermaals gestoken en bezweek aan de steekwond in zijn borst. De Poolse man ontkende iets te maken te hebben met de steekpartij.

Op camerabeelden is volgens de rechtbank echter te zien dat de man die avond naar het huis van Verhoeven liep en twee minuten later weer naar buiten kwam en wegrende. Amper een halve minuut later volgde Verhoeven, die zwaargewond naar zijn ouders liep. Ook is het DNA van de verdachte op zes plaatsen op het shirt van het slachtoffer gevonden.

Bebloed mes

De veroordeelde verbleef op de dag van de dodelijke steekpartij in het huis van zijn moeder, tegenover de woning van Verhoeven. Zowel de moeder als de broer van de verdachte verklaarden dat hij op die avond gewond of onder het bloed thuiskwam. Ook zei een getuige dat zij twee later een bebloed mes zag liggen in de slaapkamer van de veroordeelde man.

De celstraf is even hoog als de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank heeft in het oordeel mee laten wegen dat de verdachte een 'brute en onomkeerbare daad' pleegde. "Hij bracht hiermee de ouders van het slachtoffer, zijn jonge zoontje, zus en andere nabestaanden onbeschrijflijk en onherstelbaar leed aan." Ook heeft hij niets losgelaten over zijn beweegredenen. Dat maakt het voor de nabestaanden nog moeilijker om de dood van de Verhoeven te verwerken, aldus de rechtbank.

