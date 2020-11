Lijsttrekkers voor verkiezingen in Oisterwijk zijn vooral jong én vrouw

Veel vrouwen op de Oisterwijkse verkiezingsposters. vergroot

Who run the world? Girls! Althans, als het om de Oisterwijkse politiek gaat. Wie in Heukelom, Moergestel of Oisterwijk langs een verkiezingsbord loopt, ziet daar zeven partijen met vooral vrouwen als kartrekker. De gemeente houdt net als de gemeentes Boxtel en Vught op 18 november verkiezingen, omdat de gemeente Haaren opgesplitst wordt en wordt verdeeld over de drie andere gemeentes.

Niet alleen het grote aantal vrouwen in Oisterwijk is opvallend, de lijsttrekkers zijn ook nog eens jong. Op één na, zijn alle lijsttrekkers onder de veertig. Vier jonge vrouwen die dit jaar voor het eerst hun partij aanvoeren, vertellen over hun ervaringen en ambities in de politiek.

“Als ik iets wil veranderen, dan zal ik dat zelf moeten doen”

Myrte Hesselberth van PRO. (Foto: Andress Kools – Man Met Camera) vergroot

Myrte Hesselberth is met haar 21 jaar de jongste van het stel. Ze denkt met haar jonge leeftijd een frisse blik gebracht te hebben op het nieuwe partijprogramma. “Politiek gaat echt over de inhoud voor mij. Ik ben blij dat ik daarover mee heb kunnen praten.” Het mogelijke fractievoorzitterschap na de verkiezingen ziet ze dan ook wel zitten. “Soms moet je dingen doen die je spannend vindt, omdat het je heel veel oplevert. Het is een sprong in het diepe maar op een leuke manier.”

Ooit droomde Hesselberth om Tweede Kamerlid of burgemeester van Amsterdam te worden. Mogelijk zoekt ze haar uitdagingen uiteindelijk toch dichterbij huis. “De gemeentepolitiek is nog leuker dan ik had verwacht. Je staat dicht bij je inwoners en krijgt meer mee wat er speelt.”

“Ik ben een doener. Ik kan niet stilzitten”

Geertje Mink van het CDA. (Foto: Claudy Voskens) vergroot

Het CDA was in Oisterwijk een aantal jaar uit de politiek, maar kreeg mede door Geertje Mink (27) weer twee zetels in de raad. Die tweemansfractie zorgde ervoor dat ze op veel vlakken kennis opdeed. “Ik heb de afgelopen raadsperiode zoveel geleerd, dan wil ik nu ook de kar gaan trekken”, stelt ze trots.

Dat ze nu in het middelpunt staat, was best even wennen. “De eerste keer voor de camera dacht ik wat doe ik hier. Als je eenmaal de manier hebt gevonden, dan is dat geweldig. Nu krijg ik er positieve energie van.” Haar drive in de politiek vond ze, doordat ze een manier zocht iets voor anderen te doen. “Op deze manier kan ik heel veel voor de inwoners en de mensen om mij heen betekenen.”

“Ik wil de spil zijn van de partij waar iedereen terecht kan”

Inge van Beers van Algemeen Belang. (Foto: Algemeen Belang) vergroot

Als lijsttrekker had Inge van Beers (32) dit jaar een heel andere rol in het maken van het verkiezingsprogramma. Waar ze destijds alleen delen meeschreef over het sociale domein, verdiepte ze zich nu in alle domeinen. “Mijn hoofd is een stuk groter geworden lijkt het wel, mijn hersenen hebben veel meer informatie gekregen”, lacht ze. Ze kreeg daardoor een completer beeld van wat er in de gemeente speelt. "Ik voel dat als heel veel waarde om betere beslissingen te nemen.”

Of Inges wens om na de verkiezingen fractievoorzitter te worden in vervulling gaat, dat moeten de raadsleden na de verkiezingen bepalen. Ze ziet het in ieder geval enorm zitten. “Het lijkt me zo vet om dat te mogen en kunnen doen. Blijheid in mijn buik voel ik als ik daaraan denk.”

"Geen partij meer om je achter te verschuilen"

Stefanie Vulders van WIJ!. (Foto: Martine van der Moolen) vergroot

Stefanie Vulders werd niet door een bestaande partij naar voren geschoven, maar startte haar eigen partij. “Het is op zichzelf al de moeite waard geweest om te ervaren hoe dat in zijn werk gaat. Het is super leerzaam om te durven gaan staan voor wat ik zelf vind.”

In 2018 begon Vulders in de gemeenteraad als raadslid van PRO, maar ze maakte de raadsperiode af als eenmansfractie. Ze leerde daardoor omgaan met kritiek. “Ik heb al ervaren hoe het is om de wind van voren te krijgen”, blikt ze terug. Door een veranderde kijk op de politiek, gelooft ze niet meer in het politieke systeem. Toch besloot ze in de politiek te blijven. “Het biedt een platform om de mensheid te ontwaken, dat voelt als mijn levenstaak. Om ze bewust te maken van hun eigen potentieel.”

