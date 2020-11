Man overleden nadat hij met zijn auto in het kanaal belandde in Eindhoven

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

De man die maandagmiddag uit het Eindhovens kanaal werd gehaald nadat hij daar met zijn auto in belandde, is in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Janneke Bosch Geschreven door

De man kwam met zijn auto in het water terecht langs de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven, ter hoogte van de Praxis. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, zegt een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer is nog uit zijn auto gehaald en op de kant gebracht. Daar werd hij gereanimeerd en vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

Er werden ook zijn er duikers van de brandweer opgeroepen om in het water te controleren of de man de enige inzittende van de auto was. Dat bleek inderdaad het geval.

Bekijk hier de beelden:

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.