Carlo opende zijn nieuwe bioscoop in coronatijd, maar aangescherpte regels zijn als een slechte film

Het kabinet overweegt de bioscopen voor twee weken te sluiten om het aantal besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Voor bioscoopeigenaar Carlo Lambregts uit Roosendaal is het een slechte film waarin hij is beland. Enkele maanden geleden opende hij zijn splinternieuwe C-Cinema in het centrum van de stad. “Met een knoop in mijn maag ga ik naar mijn werk als er weer een aangescherpte coronamaatregel aankomt.”

Lambregts heeft een miljoeneninvestering gedaan in het nieuwe complex. “De eerste aflossingen hadden nu plaats moeten vinden. Gelukkig hebben we een goede bank. Die kwam naar ons toe en zei: stel het nog maar eventjes uit. Maar zodra de bank de boel dichtgooit is er voor ons geen houden meer aan. Dan draait het uit op een faillissement. Kei hard.”

Carlo Lambregts begon in 1975 met zijn bioscoop in Roosendaal. Het bedrijf groeide in de loop der jaren uit met vestigingen in Bergen op Zoom en Etten-Leur. Inmiddels wordt het bedrijf gerund door negen familieleden. “Volgende maand ga ik, op papier, met pensioen. “Ik had het mij iets anders voorgesteld.”

De nieuwe bioscoop in Roosendaal ging in augustus open. Zonder officiële opening, dat wel. Maar het had nog heel anders kunnen lopen. “We hebben zelfs nog met elkaar besproken om de bioscoop vanwege de coronacrisis niet meer af te bouwen. Als we het allemaal van tevoren hadden geweten, hadden wij het complex misschien niet eens gebouwd”, zegt de eigenaar.

Door de beperking van het aantal bezoekers, bleven de 820 zitplaatsen tot nu toe grotendeels leeg. Enkele weken geleden kwam daar ook nog eens het verbod bij op het serveren van versnaperingen zoals popcorn en frisdrank.

De bioscopen hadden het al niet gemakkelijk vanwege de coronacrisis, omdat filmproducenten besloten de release van hun blockbusters uit te stellen of films meteen op Netflix te streamen. “De Amerikanen genereren geen omzet meer in Europa, omdat bijna overal de bioscopen dicht zijn. Er worden ook geen films gemaakt. Dus over twee jaar kampen de bioscopen weer met een gat in de programmering. En hoe moet je dat weer overleven?”

De nieuwe sluiting van bioscopen waarover in de wandelgangen wordt gesproken is een horrorscenario voor de bioscoopbranche. Lambregts: “De overheid geeft je een stuk steun, maar die steun is na een maand op. Dan moet je aan je reserves gaan plukken, maar die raken ook op. Dit moet niet een half jaar gaan duren, want dan vallen ondernemers met bosjes om.”

Tijdens de sluiting van de bioscoop in eerste coronagolf heeft de eigenaar samen met zijn familie nog flink in de nieuwbouw kunnen doorwerken. “Toen zeiden we: na drie maanden is het afgelopen en mogen wij weer. Maar hoe lang gaat het nu duren? Als er een datum is, kun je daar je pijlen op richten, maar die is er niet. Als we met kerstmis weer open mogen, wie zegt dan dat we dat in januari ook nog zijn?”

Het besluit over de bioscopen, maar ook over de theaters en musea wordt dinsdag genomen. Dan is er ook weer een persconferentie van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. “Geen enkele ondernemer vindt het leuk om de deuren te sluiten. Aan de andere kant wil je ook niemand besmetten in de bioscoopzaal. Het algemeen belang gaat voor”, zegt Lambregts.

De bioscoopeigenaar heeft nog een sprankje hoop op een goed einde van de slechte film. “Dit is emotie. We hebben de videoband overleefd, we hebben de dvd overleefd. Ik hoop dat we de corona ook overleven. En dat mijn kinderen nog twintig tot dertig jaar plezier kunnen hebben van een goedlopend bedrijf dat bioscoop heet.”

