Deze man stak de brand aan bij het appartementencomplex in Bladel

Er zijn maandagavond in Bureau Brabant bewakingsbeelden getoond van de man die de brand aanstak bij het appartementencomplex de Posthof in Bladel.

Getuigen zagen dat een man kwam aanrijden op zijn scooter, die hij parkeerde in het Poststraatje bij appartementencomplex. Hij stak de scooter in brand. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij even later langs de winkels onder de appartementen wegliep. Even later stond de boel in lichterlaaie.