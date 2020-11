Uitslaande brand verwoest zolder van huis in Oss, bewoners kunnen op tijd wegkomen

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Een uitslaande brand in een huis aan de Tollensstraat in Oss heeft maandagavond de zolder verwoest. De vlammen sloegen aan beide kanten uit het dak. De bewoners van het huis konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren de bewoners van het huis aanwezig. Zij konden allemaal op tijd wegkomen. Er is niemand gewond geraakt.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan in het huis aan de Tollensstraat.

Trap naar zolder

Volgens een getuige zit er een flink gat in het dak en is de zolder compleet uitgebrand. Ook de dakkapel stond in lichterlaaie. De brandweer kon de zolder moeilijk bereiken om te blussen, omdat de trap naar de zolder niet meer te gebruiken was. Daarom is onder meer een hoogwerker ingezet. Ook de huizen van de buren moesten worden beschermd, om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.

De brand op de zolder van het huis trok veel bekijks uit de buurt. Volgens een ooggetuige stonden er rond de honderd mensen op straat te kijken. Zij zijn door de hulpdiensten op afstand gehouden.

