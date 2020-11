Coronanieuws: woensdag nieuwe maatregelen, kabinet overweegt avondklok voor zwaar getroffen regio's

De Jonge tijdens de persconferentie dinsdagavond. vergroot

In dit liveblog hielden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet kondigde dinsdag nieuwe maatregelen aan en roept iedereen op de komende twee weken zoveel mogelijk thuis blijven

De nieuwe maatregelen gaan woensdag om tien uur 's avonds in

Musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen, zwembaden, sauna's en muziekpodia moeten twee weken dicht

De maximale groepsgrootte gaat buiten naar twee personen

Het reisadvies naar het buitenland wordt nog verder aangescherpt

In Brabant werden dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een daling van 76 ten opzichte van maandag

23.00

Dit liveblog is gesloten.

22.24 - Sportscholen blij

Sportscholen zijn blij dat ze de komende twee weken open mogen blijven, maar hebben nog wel vragen over de regels rondom groepslessen. Dat zegt Ronald Wouters, voorzitter van branchevereniging NL Actief, naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond over de verscherpte coronamaatregelen.

"We zijn positief met de erkenning van de overheid dat we een belangrijke rol spelen om mensen fit en vitaal te houden, zeker in coronatijd. Dat we mensen weerstand kunnen bieden tegen het virus", zegt Wouters. "Wel vinden we het enigszins tegenvallen dat groepslessen in ieder geval twee weken niet mogelijk zijn." Wouters vraagt zich af wat de overwegingen daarbij zijn, aangezien er "zoveel diversiteit in aanbod van trainingsvormen is".

21.44 - Attractiebedrijven: 'Nu de klap en met de kerst weer open'

In het kader van strengere coronamaatregelen moeten alle musea, dierenparken en attractieparken op last van het kabinet de komende twee weken dicht. De Club van Elf, de belangenvereniging met 23 dagattractieparken onder haar leden waaronder de Efteling, Artis, Madurodam en het Spoorwegmuseum, houdt hoop in de traditioneel drukke maand december weer open te zijn.

"Het is belangrijk dat we nu stappen zetten", stelt directeur Kees Klesman van de Club van Elf. "Dus nu een harde klap zodat we richting de kerstperiode weer open kunnen." Volgens Klesman komen de dagattractiebedrijven niet per se in financieel zwaar weer vanwege deze twee weken durende sluiting.

"November is traditioneel een rustige maand. Bovendien zijn een aantal van onze leden zoals Walibi en de Apenheul al gesloten in dit seizoen. Toch blijft het vervelend, want er is al veel geld verloren dit jaar."

21.14 - Musea: begrip voor sluiting, maar blij dat het tijdelijk is

Musea hebben begrip voor de keuze van een tweeweekse sluiting, die dinsdagavond werd aangekondigd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge. Zij kondigden daarin verscherpte coronamaatregelen aan waarbij na woensdag in heel Nederland publieke locaties, binnen en buiten, voor twee weken sluiten.

"Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen, en dat is de belasting in de zorg terugdringen. Daarmee hebben we er begrip voor dat musea twee weken moeten sluiten", zegt Mirjam Moll van de Museumvereniging. "Wel zijn we blij dat het een overzichtelijk periode is. Het is een goed vooruitzicht dat we daarna weer teruggaan naar de huidige maatregelen, waarbij we natuurlijk hopen snel nog verder af te kunnen schalen naar niveau 'waakzaam', waarin veel meer mogelijk is."

21.04 - Ondernemers: snappen maatregelen, maar hard gelag

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland snappen dat het verlichten van de druk op de zorg op dit moment het belangrijkste is voor het kabinet. De verlengde gedeeltelijke lockdown en door premier Rutte aangekondigde aanvullende maatregelen zijn volgens de belangenclubs desondanks "een hard gelag voor nog meer ondernemers".

20.51 - TUI: negatief reisadvies zorgt voor verwarring

Het dringende advies van het kabinet om tot half januari niet te reizen zorgt voor verwarring en onrust. Dat stelt reisorganisatie TUI, die meent dat de bestaande regeling van alleen reizen naar gebieden die een groen of geel reisadvies hadden duidelijker was.

TUI schrijft in een reactie op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge verder dat "gedrag de oorzaak is" van besmettingen en niet "het getest reizen naar gele gebieden met minder besmettingen dan hier". TUI laat verder weten dat wat het bedrijf betreft er een groot verschil is tussen mensen die een georganiseerde reis boeken naar groene en gele gebieden en mensen die zelfstandig naar oranje gebied reizen.

20.29 - Theaters hopen op snelle heropening

De verscherpte coronamaatregelen worden door de theatersector gelaten ontvangen. Veel producties waren al stilgelegd en theaters moesten al meerdere malen hun programma omgooien. Dat zal nu opnieuw gebeuren. Ze dringen dan ook aan op een snelle heropening.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zegt in een reactie de keuze van het kabinet om theaters en bioscopen voor in ieder geval twee weken dicht te gooien te begrijpen met het oog op het verlichten van de zorg.

20.21 - Gezamenlijke verklaring voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's

Burgemeesters Mikkers, Jorritsma en Weterings roepen in een gezamenlijke verklaring op om ons goed aan de coronamaatregelen te houden. "De aanscherping van de maatregelen is bitter. Met name voor de vele Brabanders die zich al maanden aan de regels hebben gehouden. Maar de ziekenhuizen, de GGD, de verzorgings- en verpleeghuizen én de thuiszorg kunnen het nauwelijks nog bolwerken, reguliere zorg wordt afgeschaald. Het is echt vijf voor twaalf; we moeten nu handelen om nog erger te voorkomen", zo schrijven ze.

Verder roepen ze op om respectvol om te gaan met het zorgpersoneel. Waar we in het voorjaar nog volop steun hadden voor het zorgpersoneel, blijkt dat nu ruim de helft van de zorgmedewerkers in ziekenhuizen de laatste tijd te maken kreeg met scheldpartijen en dreigementen.

20.13 - Reisbranche: Dit is de knock-out voor sector die toch al in de touwen hing

Reisbrancheorganisatie ANVR noemt de extra maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus in te dammen "teleurstellend en buitenproportioneel". "Dit is de knock-out voor een sector die al een tijdje in de touwen hing", aldus ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

"De hele wereld stond al op oranje, er waren nog vier bestemmingen die op geel stonden. En dan dit extra eroverheen. Maar het is de nieuwe werkelijkheid en daar moeten we mee dealen", vertelt Oostdam. Premier Rutte zei in de persconferentie dat Nederlanders tot zeker half januari niet op vakantie naar het buitenland zouden moeten gaan.

20.04 - Begrip bij de bibliotheken

Alle bibliotheken moeten vanaf woensdagavond 22.00 uur dicht. De Vereniging van Openbare Bibliotheken baalt dat het geen uitzonderingspositie heeft gekregen in de extra maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. "Bibliotheken vervullen een rol in het voorkomen van een sociaal isolement bij mensen", stelt interim-directeur Anton Kok. "Het is jammer dat het kabinet dat niet zo ziet."

Toch heeft de branchevereniging begrip voor de strengere regels, ondanks de teleurstelling. "De druk op de zorg neemt toe. Het motto is 'alle kleine beetjes helpen', geen enkele branche wordt gespaard."

19.55 - Zwembaden zagen 'sluiting totaal niet aankomen'

De zwembaden in Nederland zagen een tijdelijke sluiting "totaal niet aankomen". Dinsdagavond kondigde het kabinet verscherpte coronamaatregelen aan waarbij ook zwembaden voor in ieder geval twee weken de deuren moeten sluiten.

"Tijdens de maatregelen in maart hadden we als zwembranche eerder een uitzonderingspositie, ook omdat het virus afgebroken wordt in zwemwater", verduidelijkt Guust Jutte van de Koninklijke Nederlands Zwembond (KNZB) en lid van de corona zwemstuurgroep, zijn verbazing. "Er zijn voldoende wereldwijde onderzoeken waaruit blijkt dat chloor corona afbreekt. Onder water is bijna de veiligste plek waar je kunt zijn."

19.50 - Verlengde sluiting horeca zorgelijk, zegt vakbond FNV

De verlengde sluiting van de horeca tot in december is niet onverwacht maar wel zorgelijk voor de sector, zegt vakbond FNV. Volgens de vakbond voelt de sluiting onterecht en wordt er een groot offer gevraagd van de sector, terwijl het aantal besmettingen afneemt.

Vakbondsbestuurder Edwin Vlek: "Laten we in vredesnaam hopen dat de vandaag bekendgemaakte aanvullende maatregelen de hamerslag zijn om het virus succesvol in te dammen. Voor ons is het allerbelangrijkst dat de horeca de deuren zo snel mogelijk weer kan openen. Alle inspanningen moeten daarop gericht zijn."

19.41 - 1 december of eerder mondkapjesplicht

Uiterlijk 1 december wordt het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Dat heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd in de persconferentie.

19.38 - Kaartjes met getroffen musea, theaters en bibliotheken

19.34 - WInkels: 'Houd je aan de regels'

Als winkeliers en klanten zich goed aan de coronaregels houden, dan kan hopelijk worden voorkomen dat winkels dicht moeten. Daarmee reageert branchevereniging voor non-foodwinkels INretail op de boodschap van het kabinet dat in bepaalde regio's nog strengere maatregelen dreigen als de besmettingen daar niet teruglopen. Premier Rutte liet tijdens de persconferentie weten dat bij die strengere maatregelen mogelijk ook winkelsluitingen horen.

19.30 - Verdere toelichting over de maatregelen voor zwaar getroffen regio's

Het kabinet zet een pakket extra maatregelen klaar voor de zwaarst getroffen regio's waar de besmettingscijfers maar niet omlaag gaan. Dat zei premier Mark Rutte. "Misschien is dat nodig in een enkele regio." Als de cijfers niet dalen, wordt het pakket ingezet. Dat wordt dan een volledige lockdown.

Daarbij wordt onder meer een avondklok overwogen, verdere sluiting van de winkels en sluiting van middelbare scholen. Op dit moment gaat het onder meer om de regio's Rotterdam en Dordrecht. Daar dalen de besmettingscijfers maar niet en blijven de ziekenhuizen vollopen, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Zo'n totale lockdown zal vermoedelijk twee tot drie weken gaan duren, aldus de minister. De komende week moet volgens hem duidelijk worden of het ook zo ver gaat komen.

19.29 - Kijk hier de samenvatting van de persconferentie

19.22- Reisadvies aangescherpt

Het kabinet vraagt mensen tot half januari niet op vakantie te gaan naar het buitenland. Volgens premier Mark Rutte geldt het negatieve reisadvies niet voor Caribisch Nederland. "Er zijn maar heel weinig plekken die op geel staan en waarna je bij terugkomst niet in quarantaine moet. Dat moeten we nu even accepteren. We verbieden je niet om te gaan, maar dit is een dringend advies."

19.14 - Brabant vooralsnog niet genoemd als regio's die in aanmerking komen voor avondklok

Rutte noemde tijdens de persconferentie enkele regio's op in Nederland die in aanmerking komen voor een avondklok of eventueel andere maatregelen. Hij somde onder meer Rotterdam en Dordrecht als regio's op, maar Brabant kwam niet in dat rijtje voor.

19.10 - De Jonge waarschuwt voor probleem in ziekenhuizen

Volgens de coronaminister nemen de besmettingen af, maar niet snel genoeg. "De piek in ziekenhuizen is in zicht, maar we zijn er nog niet. De piek zal naar verwachting lager zijn dan in de eerste golf. Maar we zien ook dat het aantal patiënten langzamer dan toen omhoog gaat. De verwachting is daarom dat het ook langzamer zal afnemen. De zorg komt daardoor extra onder druk te staan."

De belasting voor het zorgpersoneel is daarnaast enorm, zegt De Jonge. "We mogen zo dankbaar zijn voor onze mensen in de zorg. De maatregelen die we vandaag nemen, nemen we voor een goede reden. Uit solidariteit met mensen uit de zorg en de mensen die zorg nodig hebben."

19.09 - Rutte sluit af met boodschap

Rutte: "Wie nu nog denkt dat het oké is met honderd man een feestje te bouwen, moet niet verbaasd zijn als daar streng tegen wordt opgetreden." Hij heeft daarnaast een boodschap aan jongeren die het moeilijk hebben, eenzaam zijn of alle mensen met een kwetsbare gezondheid. "Voor hen wordt het extra lastig. Let de komende tijd nóg meer op elkaar. Een beetjj aandacht en interesse kunnen heel veel betekenen."

19.07 - 'Grote regionale verschillen'

Rutte zegt er grote regionale verschillen te zien zijn. In sommige gebieden kan er worden besloten andere maatregelen in te stellen. Volgens Rutte wordt er daarbij gekeken naar een avondklok, de verdere beperking van detailhandel en het mogelijk sluiten van scholen vanaf het voortgezet onderwijs. "We houden een vinger aan de pols", aldus Rutte.

19.03 - Extra maatregelen gaan om tien uur in en duren twee weken

Na de maatregelen, als alles goed gaat, gaan we terug naar de maatregelen die zijn aangekondigd tot 14 oktober. Die maatregelen zullen tot zeker halverwege december aanhouden. Dat is moeilijk nieuws, zegt Rutte, maar dat gaat niet anders.

19.02 - Rutte: 'Het gaat niet slecht, maar zeker ook niet goed genoeg'

"De besmettingscijfers moeten sneller naar beneden. Op veel plekken is het pompen of verzuipen. In ziekenhuizen neemt de druk toe, waaronder de reguliere zorg lijdt. Daarom komen er extra maatregelen."

18.58 - De persconferentie kan ieder moment beginnen.

In dit liveblog kun je alle updates volgen. Premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen de nieuwe coronamaatregelen toelichten.

18.25 - Kamer wil tijdelijk vuurwerkverbod

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat open voor een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling om zo de druk op de zorg te verminderen.

Wel willen verschillende partijen eerst weten van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) of de maatregel effectief en uitvoerbaar is, voordat zij instemmen. GroenLinks en Partij voor de Dieren, die vorige week donderdag met het idee kwamen, wijzen op de brede steun voor het plan van de politie en zorgmedewerkers op de spoedeisende hulp.

De partijen maken zich wel zorgen of de uitvoering op tijd rond is. Volgens de Partij voor de Dieren verdient de maatregel "de hoogst mogelijke spoed".

17.55 - Maatregelen gaan woensdagavond in

De extra maatregelen gaan volgens bronnen woensdagavond om 22.00 uur in en zullen in ieder geval twee weken duren. Dat meldt RTL Nieuws.

17.18 - Meerderheid Kamer keert zich tegen afbouw coronasteun

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het geen goed plan om het economische steunpakket af te bouwen na 1 januari. De maatregelen om de tweede coronagolf in te dammen raken de economie hard. Veel oppositiepartijen zeggen daarom al langer dat het onverstandig is om de steunmaatregelen te 'versoberen' Ook VVD en D66 gaan daar nu in mee.

17:10 - Media melden nieuwe maatregelen

Niet alleen de musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen en muziekpodia moeten twee weken dicht. Ook de zwembaden en sauna's zullen zolang sluiten. Dat meldt RTL Nieuws.

Het kabinet roept daarnaast iedereen op om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. Dat wil zeggen: niet in de kerstvakantie, maar ook niet in de eerste helft van januari, zo meldt de NOS.

Daarnaast gaat de groepsgrootte, zoals eerder al min of meer duidelijk was, terug naar twee personen buiten. Volgens de NOS mogen er nog maar 30 mensen aanwezig zijn op bruiloften en uitvaarten. De maatregelen zouden straks om zeven uur tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge bekend worden gemaakt, melden media.

16.45 - Tweede Kamer wil Europees importverbod

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich sterk gaat maken voor een Europees importverbod op bont en bontproducten van pelsdieren. Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenfokkerijen is inmiddels besmet met het coronavirus.

Een motie waarin de Partij voor de Dieren, gesteund door GroenLinks en D66, vraagt om de invoer van bont(producten) van pelsdieren te stoppen, kreeg steun van een meerderheid van de Kamerleden dinsdag. De motie was door het kabinet ontraden omdat een Europees handels- en importverbod niet haalbaar zou zijn.

16.09 - 'GGD-medewerkers keken in dossier Aboutaleb'

GGD-medewerkers hebben in de dossiers gekeken van zeker twee bekende Nederlanders die een coronatest lieten doen. Dat meldt het AD. Eén van hen is de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. De GGD wil zelf de namen van de bekende Nederlanders niet bekendmaken. Wel meldt de GGD dat er melding van inbreuk is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens

15.25 - De Jonge: cijfers niet slecht, maar niet goed genoeg

De laatste besmettingscijfers over het coronavirus zijn "niet slecht, maar ook niet goed genoeg", aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het aantal besmettingen neemt al een aantal dagen af en ligt inmiddels flink onder de 8000.

De meest betrokken ministers spraken dinsdag uren over de cijfers. Premier Rutte en minister De Jonge zullen aan het begin van de avond zeer waarschijnlijk nieuwe maatregelen aankondigen. Dat is nodig om de druk op de ziekenhuizen sneller te laten afnemen.

15.00 - Griekenland in gedeeltelijke lockdown met avondklok

Griekenland gaat dinsdag gedurende een maand in een gedeeltelijke lockdown om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Horecazaken, musea, bioscopen en andere openbare gebouwen moeten sluiten in zwaar getroffen gebieden. Ook gaat tussen middernacht en 05.00 uur een avondklok gelden in het hele land.

De gedeeltelijke lockdown geldt onder meer in steden als Athene, Thessaloniki, Larisa en Loánnina. Daar hoeven niet alle bedrijven te sluiten. Kapsalons, hotels en veel ondernemingen mogen wel openblijven. Ook scholen gaan niet dicht. Maandag werd bekend dat daarnaast vluchten naar Thessaloniki worden afgelast, gedurende een periode van twee weken.

14.25 - Minder nieuwe besmettingen

In Brabant zijn dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een daling van 76 ten opzichte van maandag. Toen werden 1797 nieuwe besmettingen gemeld. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM.

Ook landelijk is dit aantal gedaald. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305, 529 meer dus.

Ook de weekcijfers laten voor het eerst in twee maanden een daling zien. Afgelopen week zijn landelijk 64.087 gevallen gerapporteerd.

14.15 - Landelijk 108 ziekenhuisopnames door corona

Het totaalaantal in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten bedraagt dinsdag 2653, 108 meer dan maandag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van deze patiënten liggen er 2044 op een verpleegafdeling en dus buiten de intensive care, 86 meer dan gisteren. Op de ic liggen 609 Covid-patiënten (waarvan 2 in Duitsland), 22 meer dan de dag ervoor. Er liggen 449 patiënten om andere redenen dan corona op de ic, 34 meer dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1058 (waarvan 2 in Duitsland), 56 meer dan de vorige dag.

14.00 - Ruim 3000 boetes voor niet dragen mondkapjes in ov

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 1 juni zijn 3034 reizigers beboet voor het niet dragen van een mondkapje. Vooral de afgelopen maand heeft het Openbaar Ministerie veel meer mondkapjesboetes afgehandeld, want eind september stond de teller nog op 1641.

12.00 - 484 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 76 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 40 meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 484 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, een toename van 28 ten opzichte van maandag.

5 coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 57 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en 8 patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

11.25 - Bioscopen willen extra steun

De bioscoopbranche wil extra financiële steun vanwege de coronacrisis. Als inderdaad wordt besloten dat de zalen weer worden gesloten dan gaan de bioscopen en filmtheaters omvallen in de komende periode, meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) dinsdag.

Verschillende sectoren, zoals evenementen en vrijetheaterproducenten, hebben extra steun gekregen. "Helaas geldt dit niet voor de bioscopen terwijl bioscopen extra financiële ondersteuning heel hard nodig hebben. Wij roepen de politiek op om de bioscopen extra financieel te ondersteunen juist nu de bioscopen het zo hard nodig hebben!"

10.00 - Meer dan 7.000 mensen in Belgische ziekenhuizen

Voor het eerst in de coronacrisis liggen er meer dan 7.000 mensen met corona in Belgische ziekenhuizen. Dat schrijft de Belgische omroep VRT. Ook is er een record op de IC: daar liggen 1302 patiënten. Het aantal doden door corona stijgt bovendien nog altijd sterk.

08.30 - Efteling vreest voor sluiting

De Efteling maakt zich achter de schermen op voor de persconferentie van vanavond. Mogelijk wordt besloten dat ook de pretparken hun deuren moeten sluiten. "Het is allemaal nog heel vaag. We hopen natuurlijk open te mogen blijven", vertelt een woordvoerder. "We begrijpen natuurlijk dat veiligheid voorop staat, als we dicht zouden moeten. Voor de rest moeten we echt eerst de persconferentie en dan het besluit van de veiligheidsregio afwachten."

07.00 - Kroegentocht Cuijk met carnaval gaat niet door

Ook de traditionele Kuukse elfkroegetocht gaat volgend jaar niet door tijdens carnaval. Het evenement in Cuijk trekt normaal zo'n 16.000 bezoekers. Het zou plaatsvinden op dinsdag 16 februari 2021. "Op basis van de huidige noodverordeningen en de ontwikkeling van het virus is het onmogelijk om een feest als dit te houden”, stelt Lars Arts, voorzitter van de Commissie Kuukse elfkroegetocht. "En stel dát in februari weer meer kan dan nu, dan nog is het voor ons niet haalbaar om te organiseren."

06.00 - Kabinet besluit over extra coronamaatregelen

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen het neemt om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus sneller terug te dringen. De meest bij de crisis betrokken ministers komen daarvoor in de middag bijeen. Daarna zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de aanscherpingen bekendmaken tijdens een persconferentie om 19 uur.

Maandag kwam al naar buiten dat het zeer waarschijnlijk gaat om maatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen, maar ook de beperking van de maximale groepsgrootte buiten van vier naar twee personen. Waarschijnlijk gaan Rutte en De Jonge ook in op de kerstvakantie, wellicht komen ze met een negatief reisadvies. En ook is de verwachting dat ze in zullen gaan op de duur van de horecasluiting.

05.45 - GGD meet nu ook in riool of het virus rondwaart

Het kabinet heeft er sinds vandaag een belangrijke graadmeter voor het coronavirus bij. Behalve de testuitslagen van de GGD'en en patiëntenaantallen in ziekenhuizen geeft nu ook het riool weer hoe het virus zich verspreidt, schrijft Trouw.

05.00 - Ministerie houdt verslagen van het OMT nog geheim

De interne discussies en vergaderverslagen van de belangrijkste corona-adviseur van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT), blijven geheim. Hoewel het OMT kritisch kijkt naar de eigen transparantie en de verwevenheid met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden notulen niet openbaar, zo schrijft het AD.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft deze krant, net als andere media, de notulen en verslagen van de OMT-bijeenkomsten opgevraagd. Maar het ministerie van Volksgezondheid weigert die stukken openbaar te maken.

03.30 - Waarschijnlijk daalt aantal nieuwe coronagevallen licht

In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer evenveel coronagevallen vastgesteld als in de week ervoor, en vermoedelijk zelfs iets minder. Het zou de eerste daling in twee maanden zijn. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

03.30 - Kamer buigt zich over aanvullende coronasteun voor bedrijven

De Tweede Kamer buigt zich dinsdag over een nieuw steunpakket van een half miljard euro voor bedrijfstakken die hard geraakt worden door de aangescherpte coronamaatregelen. De ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken, Eric Wiebes van Economische Zaken en Wopke Hoekstra van Financiën komen de plannen verdedigen.

