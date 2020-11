Coronanieuws: 'Zwembaden en sauna's twee weken dicht, oproep om niet naar het buitenland te gaan'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Vandaag besluit het kabinet over extra coronamaatregelen.

Om 19.00 uur geven premier Rutte en coronaminister Hugo de jonge weer een persconferentie.

Er lagen dinsdag 484 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 40 meer dan maandag.

In Brabant werden dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een daling van 76 ten opzichte van maandag.

In heel Nederland registreerde het RIVM dinsdag 7776 positieve coronatesten, 529 minder dan maandag.

17.55 - Maatregelen gaan woensdagavond in

De extra maatregelen gaan volgens bronnen woensdagavond om 22.00 uur in en zullen in ieder geval twee weken duren. Dat meldt RTL Nieuws.

17.18 - Meerderheid Kamer keert zich tegen afbouw coronasteun

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het geen goed plan om het economische steunpakket af te bouwen na 1 januari. De maatregelen om de tweede coronagolf in te dammen raken de economie hard. Veel oppositiepartijen zeggen daarom al langer dat het onverstandig is om de steunmaatregelen te 'versoberen' Ook VVD en D66 gaan daar nu in mee.

17:10 - Media melden nieuwe maatregelen

Niet alleen de musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen en muziekpodia moeten twee weken dicht. Ook de zwembaden en sauna's zullen zolang sluiten. Dat meldt RTL Nieuws.

Het kabinet roept daarnaast iedereen op om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. Dat wil zeggen: niet in de kerstvakantie, maar ook niet in de eerste helft van januari, zo meldt de NOS.

Daarnaast gaat de groepsgrootte, zoals eerder al min of meer duidelijk was, terug naar twee personen buiten. Volgens de NOS mogen er nog maar 30 mensen aanwezig zijn op bruiloften en uitvaarten. De maatregelen zouden straks om zeven uur tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge bekend worden gemaakt, melden media.

16.45 - Tweede Kamer wil Europees importverbod

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich sterk gaat maken voor een Europees importverbod op bont en bontproducten van pelsdieren. Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenfokkerijen is inmiddels besmet met het coronavirus.

Een motie waarin de Partij voor de Dieren, gesteund door GroenLinks en D66, vraagt om de invoer van bont(producten) van pelsdieren te stoppen, kreeg steun van een meerderheid van de Kamerleden dinsdag. De motie was door het kabinet ontraden omdat een Europees handels- en importverbod niet haalbaar zou zijn.

16.09 - 'GGD-medewerkers keken in dossier Aboutaleb'

GGD-medewerkers hebben in de dossiers gekeken van zeker twee bekende Nederlanders die een coronatest lieten doen. Dat meldt het AD. Eén van hen is de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. De GGD wil zelf de namen van de bekende Nederlanders niet bekendmaken. Wel meldt de GGD dat er melding van inbreuk is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens

15.25 - De Jonge: cijfers niet slecht, maar niet goed genoeg

De laatste besmettingscijfers over het coronavirus zijn "niet slecht, maar ook niet goed genoeg", aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het aantal besmettingen neemt al een aantal dagen af en ligt inmiddels flink onder de 8000.

De meest betrokken ministers spraken dinsdag uren over de cijfers. Premier Rutte en minister De Jonge zullen aan het begin van de avond zeer waarschijnlijk nieuwe maatregelen aankondigen. Dat is nodig om de druk op de ziekenhuizen sneller te laten afnemen.

15.00 - Griekenland in gedeeltelijke lockdown met avondklok

Griekenland gaat dinsdag gedurende een maand in een gedeeltelijke lockdown om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Horecazaken, musea, bioscopen en andere openbare gebouwen moeten sluiten in zwaar getroffen gebieden. Ook gaat tussen middernacht en 05.00 uur een avondklok gelden in het hele land.

De gedeeltelijke lockdown geldt onder meer in steden als Athene, Thessaloniki, Larisa en Loánnina. Daar hoeven niet alle bedrijven te sluiten. Kapsalons, hotels en veel ondernemingen mogen wel openblijven. Ook scholen gaan niet dicht. Maandag werd bekend dat daarnaast vluchten naar Thessaloniki worden afgelast, gedurende een periode van twee weken.

14.25 - Minder nieuwe besmettingen

In Brabant zijn dinsdag 1721 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een daling van 76 ten opzichte van maandag. Toen werden 1797 nieuwe besmettingen gemeld. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM.

Ook landelijk is dit aantal gedaald. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen er bij het instituut 7776 meldingen binnen van positieve tests. Op maandag waren dat er 8305, 529 meer dus.

Ook de weekcijfers laten voor het eerst in twee maanden een daling zien. Afgelopen week zijn landelijk 64.087 gevallen gerapporteerd.

14.15 - Landelijk 108 ziekenhuisopnames door corona

Het totaalaantal in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten bedraagt dinsdag 2653, 108 meer dan maandag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van deze patiënten liggen er 2044 op een verpleegafdeling en dus buiten de intensive care, 86 meer dan gisteren. Op de ic liggen 609 Covid-patiënten (waarvan 2 in Duitsland), 22 meer dan de dag ervoor. Er liggen 449 patiënten om andere redenen dan corona op de ic, 34 meer dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1058 (waarvan 2 in Duitsland), 56 meer dan de vorige dag.

14.00 - Ruim 3000 boetes voor niet dragen mondkapjes in ov

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer op 1 juni zijn 3034 reizigers beboet voor het niet dragen van een mondkapje. Vooral de afgelopen maand heeft het Openbaar Ministerie veel meer mondkapjesboetes afgehandeld, want eind september stond de teller nog op 1641.

12.00 - 484 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 76 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 40 meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 484 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, een toename van 28 ten opzichte van maandag.

5 coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 57 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en 8 patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

11.25 - Bioscopen willen extra steun

De bioscoopbranche wil extra financiële steun vanwege de coronacrisis. Als inderdaad wordt besloten dat de zalen weer worden gesloten dan gaan de bioscopen en filmtheaters omvallen in de komende periode, meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) dinsdag.

Verschillende sectoren, zoals evenementen en vrijetheaterproducenten, hebben extra steun gekregen. "Helaas geldt dit niet voor de bioscopen terwijl bioscopen extra financiële ondersteuning heel hard nodig hebben. Wij roepen de politiek op om de bioscopen extra financieel te ondersteunen juist nu de bioscopen het zo hard nodig hebben!"

10.00 - Meer dan 7.000 mensen in Belgische ziekenhuizen

Voor het eerst in de coronacrisis liggen er meer dan 7.000 mensen met corona in Belgische ziekenhuizen. Dat schrijft de Belgische omroep VRT. Ook is er een record op de IC: daar liggen 1302 patiënten. Het aantal doden door corona stijgt bovendien nog altijd sterk.

08.30 - Efteling vreest voor sluiting

De Efteling maakt zich achter de schermen op voor de persconferentie van vanavond. Mogelijk wordt besloten dat ook de pretparken hun deuren moeten sluiten. "Het is allemaal nog heel vaag. We hopen natuurlijk open te mogen blijven", vertelt een woordvoerder. "We begrijpen natuurlijk dat veiligheid voorop staat, als we dicht zouden moeten. Voor de rest moeten we echt eerst de persconferentie en dan het besluit van de veiligheidsregio afwachten."

07.00 - Kroegentocht Cuijk met carnaval gaat niet door

Ook de traditionele Kuukse elfkroegetocht gaat volgend jaar niet door tijdens carnaval. Het evenement in Cuijk trekt normaal zo'n 16.000 bezoekers. Het zou plaatsvinden op dinsdag 16 februari 2021. "Op basis van de huidige noodverordeningen en de ontwikkeling van het virus is het onmogelijk om een feest als dit te houden”, stelt Lars Arts, voorzitter van de Commissie Kuukse elfkroegetocht. "En stel dát in februari weer meer kan dan nu, dan nog is het voor ons niet haalbaar om te organiseren."

06.00 - Kabinet besluit over extra coronamaatregelen

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen het neemt om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus sneller terug te dringen. De meest bij de crisis betrokken ministers komen daarvoor in de middag bijeen. Daarna zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de aanscherpingen bekendmaken tijdens een persconferentie om 19 uur.

Maandag kwam al naar buiten dat het zeer waarschijnlijk gaat om maatregelen die de groepsgrootte moeten beperken, zoals het tijdelijk sluiten van musea, theaters en bioscopen, maar ook de beperking van de maximale groepsgrootte buiten van vier naar twee personen. Waarschijnlijk gaan Rutte en De Jonge ook in op de kerstvakantie, wellicht komen ze met een negatief reisadvies. En ook is de verwachting dat ze in zullen gaan op de duur van de horecasluiting.

05.45 - GGD meet nu ook in riool of het virus rondwaart

Het kabinet heeft er sinds vandaag een belangrijke graadmeter voor het coronavirus bij. Behalve de testuitslagen van de GGD'en en patiëntenaantallen in ziekenhuizen geeft nu ook het riool weer hoe het virus zich verspreidt, schrijft Trouw.

05.00 - Ministerie houdt verslagen van het OMT nog geheim

De interne discussies en vergaderverslagen van de belangrijkste corona-adviseur van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT), blijven geheim. Hoewel het OMT kritisch kijkt naar de eigen transparantie en de verwevenheid met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden notulen niet openbaar, zo schrijft het AD.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft deze krant, net als andere media, de notulen en verslagen van de OMT-bijeenkomsten opgevraagd. Maar het ministerie van Volksgezondheid weigert die stukken openbaar te maken.

03.30 - Waarschijnlijk daalt aantal nieuwe coronagevallen licht

In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer evenveel coronagevallen vastgesteld als in de week ervoor, en vermoedelijk zelfs iets minder. Het zou de eerste daling in twee maanden zijn. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

03.30 - Kamer buigt zich over aanvullende coronasteun voor bedrijven

De Tweede Kamer buigt zich dinsdag over een nieuw steunpakket van een half miljard euro voor bedrijfstakken die hard geraakt worden door de aangescherpte coronamaatregelen. De ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken, Eric Wiebes van Economische Zaken en Wopke Hoekstra van Financiën komen de plannen verdedigen.

