Vader haalt kinderen snel uit bed tijdens brand

Zijn twee kinderen lagen te slapen toen een buurman Göksel Kucuk maandagavond rond tien uur kwam waarschuwen. Op dat moment sloegen de vlammen al uit het dak van het huis van de familie Kucuk aan de Tollensstraat in Oss. "Zo erg, de achterburen schrokken ervan", zo vertelt de vader van het gezin. Hij heeft de nacht in zijn auto geslapen. Zijn kinderen konden bij een tante terecht.

De schade aan het huis in de Tollensstraat is groot. De brand heeft de zolder verwoest. Hoe de brand daar kon ontstaan, weet de vader niet. Ook vraagt hij zich af waar hij en zijn gezin nu moeten slapen. "We hebben nu geen onderdak meer", zegt hij ontdaan.