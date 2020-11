Geldkoffer ontploft tijdens waardetransport in Tilburg, chauffeur onder de verf naar het ziekenhuis

(foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

De verfbom van een geldkoffer is dinsdagochtend ontploft tijdens een waardetransport aan de Havendijk in Tilburg, langs de Piushaven. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. In geldkoffers zit doorgaans een verfbom ter beveiliging voor diefstal.

Volgens de politie gaat om een technisch mankement. Agenten kregen een melding van rookontwikkeling in een waardetransportbus. Het ongeluk gebeurde in de geldwagen.

De omgeving van de bus was enige tijd afgezet. Een nieuw transport gaat de inhoud van de geldwagen op een geheime locatie overladen.

De chauffeur heeft rook ingeademd en is uit voorzorg naar ziekenhuis overgebracht, meldt de politie. Volgens een ooggetuige zat de medewerker bovendien volledig onder de verf.

'Over z'n nek'

"We zagen rood-oranje rook uit de wagen komen. Mijn baas heeft vervolgens de politie gebeld", vertelt een medewerker van Besbo Automaterialen. Vanuit de zaak keek hij recht op de geldwagen. "De medewerker van het geldbedrijf stond hoestend en proestend buiten. Hij ging bijna over z'n nek."

