Romige bospaddenstoelensoep en croûte (korst van bladerdeeg)- Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 7 november hoorde je Arnoud de With. Hij koos deze keer voor witlof gegratineerd met pittige kaas, spek en walnoten.

Deze week een echt herfstgerecht! De bospaddenstoelen natuurlijk niet zomaar zelf plukken, maar kopen bij uw groentespecialist of horecagroothandel. Het en cro?te serveren geeft een heerlijke hartige boost, door het bladerdeeg met de oude kaas, aan de soep. Bovendien ziet het er prachtig uit!

Bospaddenstoelensoep

6 dl. groentebouillon

1 dl. liter witte wijn

1 dl. liter kookroom/ slagroom

400 gram gemengde bospaddenstoelen

1 sjalot, gesnipperd

2 takjes tijm, geritst

1 teen knoflook, fijngesneden

50 gram boter

40 gram bloem

Korst van bladerdeeg

bladerdeeg: 1 plak per kop

oude kaas of Parmezaan, geraspt

eidooiers

Allergenen

lactose, gluten, ei, selderij, sulfiet

Soep

Smelt de boter en verwarm de sjalot zonder deze te kleuren.

Maak de paddenstoelen schoon en voeg deze samen met de tijm en de knoflook toe. Het vuur mag nu iets hoger.

Voeg de bloem toe en verwarm even goed mee onder voortdurend roeren, zodat de bloem gaart.

Giet de witte wijn bij de paddenstoelen en breng aan de kook.

Voeg daarna in twee delen de bouillon toe, voordat de room erbij mag. Breng telkens tegen de kook aan, vergeet niet te roeren.

Laat de soep even doortrekken en breng op smaak.

Laat de soep helemaal afkoelen.

Afwerking

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.

Vul de soepkoppen met KOUDE soep.

Besmeer de randen van de soepkoppen met wat eidooier.

Plak het bladerdeeg over de soepkoppen.

Besmeer het bladerdeeg met eidooier en bestrooi met geraspte kaas.

Verwarm de soepen in de oven gedurende 20 minuten.

Serveer direct!

