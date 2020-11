Van gejuich tot middelvingers: mensen verdeeld over vuurwerkverbod om zorg te ontlasten

Van ‘alles om de zorg te helpen’ tot ‘alles wordt ons afgenomen’. De meningen over een eventueel vuurwerkverbod zijn op z’n zachtst gezegd nogal verdeeld. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, pleiten voor een verbod. Ze willen zo de zorg en hulpdiensten ontlasten, die vanwege de coronacrisis al onder zware druk staan.

Bea vindt dat het gedaan moet worden als daar de zorg mee geholpen is. Net als Femke. “Laat het zorgpersoneel in ziekenhuizen ook even op adem komen na dit heftige jaar”, zegt ze. Nicole ziet dit anders. “Wel ja, joh! Ontneem dit ook nog even. Ik snap dat ze de zorg willen sparen, maar mogen wij ook nog gewoon mens zijn, alstublieft. Alles draait voortaan om corona.”