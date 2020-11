Vuurwerkverbod komt dichterbij, maar de meningen zijn verdeeld

Een totaal vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw om de zorg niet verder te belasten komt steeds dichterbij. Mogelijk komt het kabinet vrijdag met een voorstel voor een totaalverbod op vuurwerk. De meningen over een eventueel vuurwerkverbod zijn op z’n zachtst gezegd nogal verdeeld, blijkt ook uit een rondvraag op straat.

Bea vindt dat het gedaan moet worden als daar de zorg mee geholpen is. Net als Femke. “Laat het zorgpersoneel in ziekenhuizen ook even op adem komen na dit heftige jaar”, zegt ze. Nicole ziet dit anders. “Wel ja, joh! Ontneem dit ook nog even. Ik snap dat ze de zorg willen sparen, maar mogen wij ook nog gewoon mens zijn, alstublieft. Alles draait voortaan om corona.”