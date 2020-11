Boeren weer de weg op met trekkers: 'Het wordt een hete herfst'

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft een nieuwe actie aangekondigd. Op 17 november willen de boeren weer 'hun mannetje staan'. "Het is erop of eronder voor de sector!", zegt voorman Mark van de Oever uit Sint Hubert.

De actie werd aangekondigd via Facebook. "Het wordt een hete herfst", verkondigt de voorman. De boeren zijn met name boos over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurbescherming. Volgens de boeren is dit voorstel onhaalbaar. "Al verdwijnt heel de landbouw, dan nog kunnen we niet aan die eisen voldoen." Ze hopen dat de Tweede Kamer het voorstel na hun actie van tafel veegt.