Huwelijk bij McDonald's: met de trouwstoet door de McDrive en de huwelijksdans op het parkeerterrein

Daan en Mariska Poppelaars deden hun eerste dans op de parkeerplaats van de McDonald's. (foto: Annevdl Fotografie) vergroot

"Wie kan er nou zeggen dat hij op zijn bruiloft door de McDrive is gereden?" Daan en Mariska Poppelaars uit Zegge kijken terug op een wel heel bijzondere trouwdag. "We reden met de trouwstoet door de McDrive en dansten onze eerste dans op het parkeerterrein. Een absolute aanrader."

Daan (33) en Mariska (28) Poppelaars kijken terug op een bewogen jaar. Ze zouden elkaar op 15 mei het ja-woord geven, maar dat werd vanwege alle coronamaatregelen uitgesteld. Het huwelijk werd verplaatst naar 23 oktober. "Met het idee dat er dan wel meer mensen mochten komen en we gewoon konden feesten", aldus Mariska.

"Dan gaan we toch met z'n allen door de McDrive!"

Maar helaas werden de maatregelen aangescherpt en moesten Daan en Mariska een alternatief bedenken voor hun dinerlocatie. "Alle restaurants moesten dicht. Dat was echt balen. Je hebt al zoveel moeten aanpassen. We werden er een beetje moedeloos van."

Toen het stel voor de zoveelste keer overlegde over alternatieve locaties, had Daan ineens een ingeving. "Dan gaan we toch met z'n allen door de McDrive!" Hij bedoelde het als grap, maar hun weddingplanner vond het een heel tof idee. "Op die manier konden we toch met onze daggasten eten en hoefden we ze niet met een lege maag weg te sturen. Bij McDonald's waren ze ook heel enthousiast en meedenkend."

En zo geschiedde. De dag begon met een fotoshoot in Breda. Vervolgens gaven Daan en Mariska elkaar het ja-woord in het trouwkerkje in Etten-Leur en werd er in St. Willebrord voor de kerk getrouwd. "Daarna zijn we met alle achtentwintig gasten, ieder gezin in hun eigen auto, naar de McDonald's in Oud Gastel gereden."

"Wij voorop en alle gasten er achteraan. Ik bestelde een menu met kipnuggets en Daan had een Big Mac"

Aangekomen bij de McDonalds's reden Daan en Mariska in hun gehuurde Volkswagenbusje de McDrive in. "Wij voorop en alle gasten er achteraan. Ik bestelde een menu met kipnuggets en Daan had een Big Mac", vertelt Mariska lachend. "Alle bruidskindjes kregen een Happy Meal. Onze weddingplanner stond bij het tweede raampje voor iedereen af te rekenen."

Daan en Mariska Poppelaars reden voorop in de trouwstoet door de McDrive. (foto: Annevdl Fotografie) vergroot

Alle gasten waren enthousiast. "Ze vonden het een super origineel idee. Mijn oma en haar vriend waren nog nooit bij McDonald's geweest. Ze hadden de avond ervoor online opgezocht wat ze wilden bestellen en hadden dat op een briefje geschreven", vertelt Mariska. "We hebben daarna met z'n allen naast elkaar geparkeerd en alles lekker opgegeten."

"Kort van tevoren dachten we: 'Oh God, waar beginnen we aan?! Gaan we dit echt doen?"

Bij een bruiloft hoort natuurlijk ook een openingsdans, beseften Daan en Mariska. "Het parkeerterrein leek ons de beste optie", aldus Mariska. "Ik zei meteen: 'Nee, dat ga ik niet doen", reageert Daan. "Maar uiteindelijk is hij toch overgehaald", lacht Mariska. "Kort van tevoren dachten we: 'Oh god, waar beginnen we aan?! Gaan we dit echt doen? Maar dat veranderde al snel in: 'Boeiend, we doen het gewoon!'"

Alle auto's werden om het stel heen geparkeerd en in één van de auto's werd het nummer Stand by me ingestart. "Je hebt dan helemaal niet meer in de gaten dat je op het parkeerterrein van de McDonald's staat. Je vergeet wat er om je heen gebeurt." Het stel trouwde middenin de herfstvakantie en dus was het druk die avond. "We hadden veel bekijks. Zo vaak zie je niet iemand in een trouwjurk dansend op het parkeerterrein", lachen ze.

vergroot

"Je kunt bij de pakken neerzitten, maar je kunt ook roeien met de riemen die je hebt en kijken wat je wél kunt doen"

Achteraf is het stel heel blij met hun beslissing. "Ik had het niet anders willen doen", aldus Mariska. "Het liefst staan we totaal niet in het middelpunt. Maar dat is die dag een beetje mislukt", lachen ze. "We hebben er echt van genoten. Het is absoluut een aanrader. Wie kan er nou zeggen dat hij op zijn bruiloft door de McDrive is gereden? Niemand denk ik?", lacht Daan. "Dat had ik een jaar geleden ook niet durven denken."

Natuurlijk baalden ze van alle maatregelen. "Maar je kunt bij de pakken neerzitten, maar je kunt ook roeien met de riemen die je hebt en kijken wat je wél kunt doen", stelt Daan.

