Coronamaatregelen worden verder aangescherpt: Efteling en Beekse Bergen dicht

Nederland gaat nog verder op slot. Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat alle pretparken, dierentuinen, buurthuizen, theaters, zwembaden en musea dicht gaan. De maatregelen gaan woensdagavond om tien uur in.

Huishouden Waar iedereen eerst nog drie mensen thuis mocht uitnodigen, wordt dat vanaf woensdag twee. Buiten mag je nog maar rondlopen in groepjes van twee, dat was eerst vier. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Vakantie Naast de bekendmaking van de vele sluitingen, riep het kabinet iedereen op om tot half januari niet op reis te gaan tenzij het echt noodzakelijk is. Premier Rutte zei dat ze niet het risico willen nemen dat mensen het virus uit het buitenland mee naar Nederland nemen.

Avondklok

Ook zei de premier grote verschillen te zien tussen regio's. Als de besmettingen in bepaalde regio's flink toenemen, zullen daar aanvullende maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld een avondklok en sluiten van middelbare scholen en winkels. Volgens Rutte zal binnen twee weken blijken of die aangescherpte maatregel per regio nodig gaan zijn.