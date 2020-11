Avondklok en dichte scholen in Brabant niet ondenkbaar: 'We zitten er nu nét onder'

Burgemeester Theo Weterings (foto: Omroep Brabant). vergroot

Regio's die zwaar getroffen zijn door corona krijgen mogelijk te maken met extra zware maatregelen als de besmettingscijfers niet omlaag gaan. Dat kondigde premier Rutte dinsdagavond aan. De komende week wordt bekeken voor welke regio’s dat gaat gelden. Dat zouden ook Brabantse regio’s kunnen zijn, weet burgemeester Weterings van Tilburg, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “Ik denk dat we er nu nét onder zitten.”

Janneke Bosch Geschreven door

De extra maatregelen die genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld een avondklok en het sluiten van middelbare scholen. Zover is het nu nog niet. Weterings: “We hebben de premier drie regio’s horen noemen, daar zitten wij niet bij. Maar ook in Brabant zijn de cijfers hoog. Het betekent dat wij er nét onder zullen zitten.”

"De ziekenhuizen moeten gaan merken dat er minder mensen komen."

Er is werk aan de winkel om te zorgen dat we in de Brabantse regio’s niet in zo’n strenge lockdown terecht komen, zegt de voorzitter van de veiligheidsregio. “Niet alleen moet het aantal besmettingen omlaag, maar het moet zodanig snel omlaag dat de ziekenhuizen merken dat er minder mensen komen.”

Op dit kaartje is te zien hoe het nu gesteld is met het aantal besmettingen in de Brabantse gemeenten:

Wachten op privacy instellingen...

Burgemeester Weterings vindt dat het een taak van ons allemaal is, om ons aan de regels te houden. Dat ging in het voorjaar beter, constateert hij. Nu gaan er bijvoorbeeld meer mensen toch naar hun werk. “Ga daarover de discussie aan met je werkgever, als je thuis kunt werken. Anders krijgen we er in bepaalde regio's een grotere lockdown voor terug.”

"Het is een forse tegenvaller, maar het enige dat je kunt doen."

Premier Rutte had het in de persconferentie van dinsdagavond over aanvullende maatregelen in de hardst getroffen regio's:

Wachten op privacy instellingen...

Ook de nieuwe maatregelen zijn pittig voor de sectoren die het betreft, erkent Weterings. Zo moeten de pretparken en dierentuinen dicht. Net als de meeste openbaar toegankelijke gebouwen. “Het is een forse tegenvaller, maar het is het enige dat je kunt doen als je wil dat mensen meer thuisblijven. We moeten de contacten met elkaar nu zoveel mogelijk beperken.”

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.