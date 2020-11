Man in militaire kleding en met groot mes blijkt 'boomverzorger' in Ommel

Archieffoto. vergroot

Een man in 'militaire kleding' met een groot mes op de heup heeft dinsdag voor de nodige schrik gezorgd in Ommel. De politie kreeg er een melding over binnen en vroeg het publiek om in Ommel uit te kijken naar de man in een Burgernetbericht. Het bleek uiteindelijk om een vermoedelijke boomverzorger te gaan.

Jesse van Kalmthout & Janneke Bosch Geschreven door

Via Burgernet werd het signalement van de man verspreid: hij is tussen de 40 en 45 jaar oud en heeft zijn blonde haar in een staartje. In militaire kleding en met een groot mes op de heup was hij gezien en dat was getipt bij de politie.

Boomverzorger

Na het verspreiden van de Burgernetmelding gingen agenten het dorp in en hadden al snel een man die voldeed aan het signalement in het vizier. Maar van gevaar bleek geen sprake: "Het gaat waarschijnlijk om een boomverzorger", volgens een woordvoerder.

De agenten ter plaatse hebben dat gecheckt, waarna de Burgernetmelding weer kon worden ingetrokken en Ommel weer opgelucht kon ademhalen.

