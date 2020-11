Poppodium Effenaar maakt coronaproof tour door de muziekgeschiedenis van Eindhoven

Hidden Tracks brengt muziekgeschiedenis Eindhoven op straat tot leven vergroot

Het legendarische Dynamo Open Air, de chaotische Effenaarshow van Pete Doherty en de werkelijke reden van het bestaan van Jazz Sociëteit Wilhelmina. Tijdens een wandeling door het centrum van Eindhoven kom je het allemaal te weten, dankzij Hidden Tracks.

Het werkt hetzelfde als Pokémon Go en Google Lens. Je kijkt door de camera van je telefoon en in het beeld zie je ineens een televisie op straat staan waarop het muzikale verhaal wordt verteld van de locatie waar je staat. Bas Nellen is één van de bedenker van Hidden Tracks.

Tijdens de wandeling van zo'n twee uur door de hele stad ontdek je anekdotes, backstagemythes en de historie van Effenaar en poppodia als het Stroomhuis, Area51, Altstadt, Café Wilhelmina, Dynamo en Rozenknopje.

Alles zit op slot

"Het idee voor de wandeling ontstond tijdens de eerste lockdown. Alle muziekzalen zaten op slot en alle geluidsmannen en fotografen thuis", vertelt Bas. Om toch wat vermaak te kunnen bieden aan mensen in de stad, bedachten we een tocht waarbij wandelaars bij muzieklocaties foto’s van de huisfotografen konden bekijken."

"Dat idee is behoorlijk uit de klauwen gelopen en samen met Dutch Rose Media hebben we de virtuele tour gemaakt. Dat duurde wel wat lang, maar nu alles in de tweede lockdown weer op z'n gat ligt, kunnen mensen mooi met de app op pad", zegt Bas met een glimlach.

Slachtoffer van corona

De virtuele tour langs allerlei Eindhovense muziekpodia is het laatste dat Bas voor de Effenaar deed. "Er werkten voor corona ongeveer veertig mensen en de helft is in augustus ontslagen", vertelt hij. En ook Bas is zijn baan kwijt.

De route van Hidden Tracks. vergroot

Zo ziet de virtuele tour langs de Eindhovense muzieklocaties eruit (video)

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.