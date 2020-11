Mis jij carnaval nu al? Stuur ons jouw mooiste carnavalsherinnering!

vergroot

Het is bijna de elfde van de elfde. Carnaval zal dit jaar totaal anders zijn dan andere jaren, maar we vieren 't wel op een of andere manier. Bijvoorbeeld bij Omroep Brabant op tv of online.

Voor het programma Elfde van de Elfde is Christel de Laat op zoek jouw mooiste outfit of jouw mooiste herinnering aan carnaval. Heb je een leuke foto, app die dan naar 06-82658806. Of stuur een filmpje naar dit nummer, dan kun je ook meteen de groeten doen of iemand een hart onder de riem steken.

Wie weet win jij de enige echte Brabantsjaal met jouw inzending! En wie weet zie je jouw foto of filmpje voorbij komen op tv tijdens het programma Elfde van de Elfde.

