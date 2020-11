Waalre wil dat er een zakencollege komt: geen politieke kleur, maar politieke kwaliteit

Burgemeester Brenninkmeijer tijdens een raadsvergadering (archieffoto). vergroot

De fractievoorzitters in Waalre hebben besloten dat er een zakencollege moet komen, nadat de vorige vier wethouders vorige maand zijn opgestapt. Dat betekent dat de nieuwe wethouders worden geselecteerd op hun inhoudelijke kwaliteiten, en dat er niet wordt gekeken naar politieke kleur of komaf. De hoop is die wethouders al op 24 november te installeren. Ze blijven vervolgens wethouder tot de raadsverkiezingen in maart 2022.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het gaat in totaal om drie ‘zakenwethouders’. Dat de nieuwe wethouders niet uit Waalre komen, lijkt aannemelijk. Er is een extern bureau ingehuurd om te kijken naar geschikte kandidaten. De voorselectie begint zo snel mogelijk, waarna snel gesprekken met de selectiecommissies volgen. Alle fracties van de raad zitten in die commissies.

Tot opvolging is geregeld

De vier wethouders van de gemeente Waalre gaven begin oktober aan collectief af te treden. Het besluit van de wethouders volgde op de aankondiging van van burgemeester Jan Brenninkmeijer om niet meer terug te keren. Brenninkmeijer en de andere collegeleden konden al lange tijd niet door één deur.

De wethouders blijven aan totdat hun opvolging is geregeld.

