Chaos door gekantelde aanhanger bij knooppunt Paalgraven, weg bezaaid met takken

Een gekantelde aanhanger bij knooppunt Paalgraven heeft voor een flinke ravage op de weg gezorgd. De oprit naar de A59 vanaf de N329 is dicht. Verkeer kan Oss moeilijk in of uit en hierdoor zijn files ontstaan op de N329 en N324 en de afrit van de A50 en A59.

De oplegger van de vrachtwagen lijkt te zijn gekanteld toen hij de bocht om ging.

De weg ligt bezaaid met takken en snoeiafval. Er is een berger om de oplegger weer rechtop te zetten. Hoe lang het opruimen gaat duren is niet bekend.

