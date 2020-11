Opruimen van vrachtwagen met drugsafval kost 50.000 euro, grond moet nog worden afgegraven

Het opruimen van een uitgebrande vrachtwagen met drugsafval die maandagavond laat uitbrandde in Deurne kost nu al 50.000 euro. Die kosten gaan nog oplopen omdat een gedeelte van de grond onder de vrachtwagen moet worden afgegraven, zo meldt de gemeente Deurne. Dat gaat nog tot en met vrijdag duren.

Als na vrijdag blijkt dat er nog steeds schadelijke stoffen in de grond zitten, dan moet er nog meer grond worden afgegraven. Daar is volgende week maandag uitsluitsel over. De omgevingsdienst heeft de vrachtwagen en de vaten met drugsafval dinsdag opgeruimd. De truck stond op een bospad, de Blokpostweg, in de buurt van het zorgcentrum voor gehandicapten het Rijtven.