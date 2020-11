Duikvereniging Lutra weer op het droge door corona: 'Sluiting is verrassing, zwembad lijkt veilig'

Wachten op privacy instellingen... Willem en Eduard duiken voorlopig voor het laatst. (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige vergroot 1/2 Het zwembad moet twee weken dicht, duiken zit er voorlopig niet in

De duikavond van onderwatersportvereniging Lutra in Eindhoven was er dinsdag eentje van gemengde gevoelens. De leden waren blij dat ze 's avonds nog het water in konden na de persconferentie met nieuwe coronamaatregelen, maar ze balen dat ze nu weer twee weken thuis zitten. De sluiting van de zwembaden in het Ir. Ottenbad was niet verwacht, maar er is wel begrip voor het besluit van het kabinet.

"Je zou zeggen, we kunnen hier genoeg afstand houden en onder water geven we het coronavirus toch niet door. Dan zouden we toch door moeten kunnen gaan", redeneert Mark van Kemenade van Lutra hardop. Omdat de kantine en douches gesloten zijn en er een streng toegangsbeleid is, had hij gehoopt dat de zwembaden toch open zouden blijven.

"Het is niet fijn, maar iedereen moet zijn steentje bijdragen en wij dus ook", zegt Eduard van Nieuwland terwijl hij in het water ligt. Hij heeft voorlopig voor de laatste keer zijn uitrusting aan. "Ook al geven we het virus niet door onder water, je moet toch een keer naar boven komen. En we moeten het virus onder controle krijgen."

Slecht duikjaar

"Het is geen goed duikjaar, want mijn duikvakantie in Bali werd ook al afgebroken", vervolgt Van Nieuwland. "Ik zou twintig keer gaan duiken, maar bleef steken op zes keer. Gelukkig heb ik mooie dingen gezien, maar ik moest vrij plotseling terug naar Nederland vanwege de lockdown daar."

Ook Willem Verhees, het oudste actieve lid van Lutra, zag de sluiting van de zwembaden niet aankomen. Hij voelt zich veilig in het Ottenbad tijdens zijn vaste duikavond. "Ik denk dat er hier weinig kan gebeuren, maar ze nemen het zekere voor het onzekere en dat moeten we voor elkaar over hebben." Verhees wil het niet op zijn geweten hebben dat hij toch iemand besmet.

Gemis

"Je mist je sport, het sociale en het samenzijn, al was dat toch al minder sinds de kantine dicht is", vertelt Van Kemenade. Hij heeft begrip voor de beslissing van het kabinet, ondanks dat het als een verrassing kwam.

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. "Al onze kosten lopen gewoon door en we moeten nog zien wat we terugkrijgen en hoe het met de contributie gaat." Een probleem wat volgens Van Kemenade bij bijna alle sportverenigingen speelt.

Het zwembad was tijdens de eerste coronagolf langere tijd dicht. Onlangs werden de deuren opnieuw gesloten, omdat het een deel van het zwembadpersoneel in quarantaine moest. "Ze kregen de bezetting van de herfstvakantie niet rond, dus toen kon het bad niet open." Wat dat betreft is er ook opluchting bij Lutra, nu het er op lijkt dat ze hun hobby nu 'slechts' twee weken niet kunnen uitoefenen.

