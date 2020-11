Theater de Speeldoos in Vught wordt gesloopt, nieuw cultureel centrum opent in 2025

Theater De Speeldoos. vergroot

Het doek valt voor theater de Speeldoos in Vught. Het theater wordt op termijn gesloopt en zal plaats maken voor een nieuw sociaal cultureel centrum. Het is de bedoeling dat de nieuwe cultuurtempel in 2025 opengaat. De Vughtse gemeenteraad moet op 3 december nog wel zijn fiat geven.

Dinsdagmiddag gingen de handtekeningen van wethouder Toine van de Ven en het bestuur van de Stichting Theater de Speeldoos onder een overeenkomst om te gaan samenwerken aan een nieuw cultureel gebouw. Daarmee komt een einde aan een roerige periode waarin zelfs een faillissement van het theater op de loer lag. Het is de bedoeling dat beide partijen op 1 juli van het volgende jaar een zogeheten businesscase presenteren over de haalbaarheid van het ambitieuze plan.

Overigens duurt het nog even voordat de sloopkogel zijn werk gaat doen. Tot de start van de nieuwbouw draait theater de Speeldoos gewoon door. "Het gebouw ondergaat de komende tijd nog een aantal aanpassingen om aan de eisen van deze tijd te voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het nieuwe gebouw wordt een sociaal cultureel centrum met plaats voor onder meer amateurtoneel en cultuureducatie. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden voor try-outs, voorstellingen, films, kinder- en dansvoorstellingen. Ook komt er een uitschuifbare tribune met 250 zitplaatsen.

