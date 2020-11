Extra maatregelen dreigen voor Midden- en West-Brabant: op drie na slechtste regio

De regio Midden- en West-Brabant scoort zo slecht qua coronabesmettingen dat hier aanvullende maatregelen dreigen. Premier Rutte waarschuwde dinsdagavond al de regio's Rotterdam, Twente en Zuid-Holland-Zuid. Als daar de komende dagen geen verbetering optreedt worden er maatregelen genomen zoals een avondklok, sluiting van middelbare scholen en sluiting van de detailhandel.

Tragere afname Midden- en West-Brabant kent ook een tragere afname (1,8 procent) dan de rest van het land. Alleen in de regio Rotterdam Rijnmond nemen de nieuwe besmettingen langzamer af (1,3 procent). In Brabant-Noord was het verschil 3,2 procent en in Zuidoost 2,6 procent ten opzichte van een week eerder.

Per honderdduizend inwoners werden er in Midden- en West-Brabant afgelopen week 1.237 (x 100 miljard) deeltjes gevonden in het riool. In Brabant Noord was dat 383 en in Zuidoost was dat 765.