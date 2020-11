PSV kan in lockdowngebied Thessaloniki grote stap zetten richting overwintering in Europa League

De selectie van PSV (foto: ANP). vergroot

Met drie punten uit twee duels is de start van PSV in de Europa League aardig te noemen, maar nog eens drie punten extra zouden zeer welkom zijn om de kans op overwintering te vergroten. De wedstrijd tegen PAOK is nog niet zozeer cruciaal te noemen, maar PSV kan een belangrijke en grote stap zetten in Griekenland.

Job Willemse Geschreven door

Thessaloniki is sinds dinsdag in lockdown. Heel even was het de vraag of de wedstrijd tussen PAOK en PSV kon doorgaan, maar al snel werd duidelijk dat dat gewoon mogelijk was. Voor de pers was het praktisch onmogelijk om in Thessaloniki te komen en dus organiseerde PSV woensdagavond via een internetverbinding een online-persconferentie.

“Als we in de twee wedstrijden tegen PAOK (PSV speelt ook nog thuis tegen de Grieken) goede resultaten weten neer te zetten, kunnen we al dicht bij overwintering zijn”, vertelde trainer Schmidt tijdens de digitale bijeenkomst. Vooraf gezien werden de Grieken al bestempeld als de sterkste tegenstander in de poule en dus kan het duel van donderdagavond betiteld worden als een belangrijke, zo vond Schmidt ook.

“Ik heb het al vaker gezegd, maar de groepsfase van de Europese toernooien zijn kort met maar zes wedstrijden. We moeten presteren, iedere wedstrijd. Maar het zal niet makkelijk worden tegen PAOK. Het is een sterke tegenstander, maar we zijn er klaar voor.”

Terugkeer sleutelspeler

Het nieuws dat er geen nieuwe positieve coronagevallen zijn geconstateerd en dat middenvelder Pablo Rosario is teruggekeerd na zijn besmetting kan voor PSV werken als een mentale boost voor het derde duel in de groepsfase. De vraag is hoe fit Rosario is en of hij op het veld van waarde kan zijn tegen de Griekse nummer vier.

Schmidt zelf was nog wat behoudend over de fysieke gesteldheid van zijn reserve-aanvoerder. “Je kunt zijn fysiek niet vergelijken met zijn fysiek van voor de besmetting. Hij is er een tijdje uit geweest en dus moeten we goed kijken hoe hij er voor staat. Maar hij kan wel degelijk van waarde zijn vanavond”, doelde Schmidt onder meer ook op de rol die Rosario in de kleedkamer heeft.

Goed resultaat

De selectie en staf van PSV zijn door het positieve nieuws en de overwinningen van afgelopen week met een goed gevoel afgereisd naar Griekenland. Kijkend naar de stand in Groep E, waar PSV tweede staat achter Granada (één punt verschil), is het tweeluik met PAOK –dat tweemaal gelijkspeelde- een mooie kans voor de Eindhovenaren om de Griekse opponent op achterstand te zetten. Een goed resultaat in het Toumba Stadion en PSV zet al voorzichtig een (redelijke) stap richting Europese overwintering.

Het duel tussen PAOK FC en PSV begint donderdagavond om 18.55 uur.

