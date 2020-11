Politie weet wie vermoorde man is: hij logeerde tijdje in Brabant bij bekende crimineel

Het slachtoffer (foto: politie) vergroot

De politie heeft de identiteit achterhaald van een dode man die in de Zeeuwse wateren is gevonden, ten westen van Bergen op Zoom. Het gaat vermoedelijk om een Colombiaan. Een bekende crimineel uit St Willebrord zegt dat het slachtoffer een tijd bij hem woonde.

De dode man werd op donderdag 17 oktober gevonden in het water bij de Bergsediepsluis. Die ligt aan de Oesterdam, ten zuiden van het Zeeuwse eiland Tholen. Hij dreef in het water, langs een steiger.

Valse identiteit

Al meteen was duidelijk dat hij vermoord was. Zijn gezicht was zwaar toegetakeld. De recherche nam zijn vingerafdrukken af en daaruit bleek dat hij Orlando Jaimes heette. Een man van 50 jaar uit Venezuela. Hij zat in 2004 in een Belgische cel als Orlando Jaimes uit Venezuela. Waarvoor hij toen vast zat is onduidelijk. Maar navraag in Venezuela leverde een raadsel op: deze dode man gebruikte een valse identiteit, want de echte Orlando Jaimes was lang geleden al overleden.

Maandag volgde een oproep met foto in het tv-programma Opsporing Verzocht. Dat leverde drie tips op. Een daarvan kwam van de bekende crimineel John H. uit St Willebrord, meldt BN DeStem donderdag. H. belde de studio en vertelde de politie dat hij hem herkende als Paco uit Colombia, 49 jaar oud.

Logeren

Via kennissen had deze Paco zich ergens in het voorjaar gemeld bij John H. De Colombiaan kon niet terug naar zijn land omdat de grenzen dicht waren door de corona-uitbraak. Paco heeft zeven maanden bij hem gelogeerd in St Willebrord. Vijf weken geleden raakte hij vermist.

Woensdag deed de politie een huiszoeking en onderzoek bij H. thuis. Die gaf de politie een koffer met persoonlijke spullen en het paspoort van het slachtoffer. H. is geen verdachte en hij is ook niet gearresteerd.

De politie is via internationale kanalen druk bezig met het opsporen van de familie van deze Paco in Colombia, bevestigt een politiewoordvoerder donderdagochtend.

De nu 63-jarige John H. is in het verre verleden bekend geworden door de York-bende. Hij ging lang de cel in voor grootschalige xtc-smokkel. Van de rechtbank in Den Bosch kreeg hij pas acht jaar cel voor een cocaïnedeal in 2017 in Scheveningen.

