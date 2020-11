Koude en heldere nachten: zoek de ijskrabber maar op

Het is er weer de tijd voor: autoruiten krabben (archieffoto). vergroot

Het seizoen van de autoruiten krabben is begonnen. Voor velen een irritante klus, want natuurlijk is het krabben altijd nodig nét op het moment dat je snel weg moet. En even die vijf minuten eerder opstaan, daar had je niet aan gedacht. Werk je, vanwege corona thuis, dan heb je het donderdag niet gemerkt, maar moest je vroeg op pad dan ben je wellicht voor het eerst deze herfst op zoek geweest naar de krabber om de ruiten van je auto ijsvrij te maken.

Ook voor de komende nachten voorspellen de deskundigen van Weerplaza koude en heldere nachten met mogelijk vorst aan de grond. Houd de krabber dus bij de hand, zo luidt het advies.

Dat je alleen hoeft te krabben wanneer je thermometer vorst aangeeft, is overigens een misverstand. Dat heeft te maken met een fenomeen dat weerdeskundigen 'inversie' noemen: uuuh wat? In onderstaande video leggen specialisten van Weerplaza het uit.

Rijd veilig en voorkom een boete

Rijden met slecht zicht omdat je de ruiten van je auto niet goed ijsvrij hebt gemaakt, is niet alleen gevaarlijk, maar het kan je ook een fikse boete opleveren. Dankzij de volgende tips van de ANWB ben je ook op dagen zoals vandaag en wellicht dus ook vrijdag en zaterdag, snel én veilig op weg:

Gebruik een anti-ijsdeken. Terwijl je buurman zich een ongeluk krabt, trek jij de deken van je voorruit en stap je vrolijk fluitend in je auto.

Ook uiterst efficiënt: de ruitontdooier. Spray dit goedje op de bovenkant van je ramen en het ijs verdwijnt vanzelf als sneeuw voor de zon.

Liever aan de gang met de ijskrabber? Zet deze dan schuin tegen de ruit. Zo krijg je het ijs het makkelijkste weg. Pak je achterruit mee, ook al heb je achterruitverwarming. Zo heb je direct bij vertrek zicht op het verkeer achter je.

Wil je je ruitenwissers gebruiken? Tik deze dan even los met de ijskrabber. Zo voorkom je schade als de ruitenwisserrubbers zijn vastgevroren.

Klop sneeuw of ijs van je kleding voordat je instapt; dit voorkomt condensvorming. Schakel de recirculatiestand uit en wrijf met een doek of zeem de binnenkant van de ruiten schoon.

Last but not least: start de motor nadat je je ruiten ijsvrij hebt gemaakt; de ventilatie blaast pas warme lucht bij een warme motor. Bovendien verbruikt een koude motor extra benzine en is dit slecht voor het milieu.

