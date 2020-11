De boeren voeren weer actie en dit is waarom

Boeren in protest (foto: Marco van den Broek/ SQ Vision). vergroot

De boeren gaan 17 november weer protesteren. Ze zijn het niet eens met de nieuwe opkoopregeling. Maar hoe zat dat ook alweer precies?

Belangenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) gaat een noodkreet afleveren aan Koning Willem-Alexander. Dit doen ze omdat ze woest zijn over de nieuwe opkoopregeling.

Er was eerder al een regeling voor varkenshouders, maar die komt er nu voor nog veel meer boeren. Het ministerie van Landbouw maakte dat dinsdag bekend.

Natuurgebied

De vrijwillige regeling betreft boeren die binnen 10 kilometer van een natuurgebied wonen. Het gaat om de zogenoemde Natura-2000 gebieden. Dat zijn speciale natuurgebieden waar bedreigde planten en dieren groeien en leven.

Die planten en dieren worden bedreigd door ammoniak of zoals we het vaker noemen: stikstof. Dat komt vrij uit de mest van landbouwdieren en komt via de lucht in de grond terecht. Sommige planten zoals brandnetels groeien daardoor extra snel en overwoekeren daardoor allerlei andere planten die zo langzaam verdwijnen. Insecten en dieren die van die planten leefden, komen zo ook in gevaar.

De regering wil daarom agrarische bedrijven in de buurt van die natuurgebieden opkopen, zodat de natuur niet steeds verder aftakelt.

Beroepsverbod

Als de boeren eenmaal zijn uitgekocht, mogen ze niet zomaar weer een boerderij beginnen. De boeren zijn daar woedend over. ''Deze boeren mogen nooit weer een veehouderij voeren, of deelnemen aan een maatschap of samenwerkingsverband. Het kabinet heeft slechts één doel: landroof", zo menen ze.

Succes

De vraag is of het de boeren dit keer lukt om het tij te keren. In augustus kregen de leden van FDF het voor elkaar om de veevoermaatregel te schrappen. Minister van Landbouw Carola Schouten wilde minder eiwit in het veevoer van dieren. Dat eiwit zou zorgen voor de grote ammoniakuitstoot.

Boeren kwamen hiertegen in opstand, omdat ze vreesden voor het welzijn van hun dieren. Uiteindelijk zwichtte de minister en werd de veevoermaatregel opgeschort.

