Commissaris van de Koning wil blijven werken ondanks ziekte, maar wat als dat tijdelijk niet kan?

Ina Adema in KRAAK. vergroot

De kersverse commissaris van de Koning Ina Adema is geopereerd aan een kwaadaardige tumor. Gelukkig voor de politica is er een grote kans op genezing, maar hoe zit het met haar werkzaamheden als Adema haar functie tijdelijk niet kan uitoefenen?

Rebecca Seunis Geschreven door

De 52-jarige commissaris gaf woensdag al aan dat ze verwacht normaal te kunnen blijven functioneren. Wel moet Adema kuren ondergaan waardoor het kan voorkomen dat ze het af en toe wat rustiger aan moet doen.

Loco-commissaris

In dat geval worden de werkzaamheden tijdelijk overgenomen door VVD'er Christophe van der Maat. Hij is de eerste loco-commissaris, net zoals je ook een locoburgemeester in een gemeente hebt. Als hij de werkzaamheden niet kan uitvoeren is er ook een tweede, derde en een vierde loco-commissaris. Dat is allemaal al van tevoren vastgelegd.

In het geval dat Adema onverwachts toch langdurig niet zou kunnen werken, volgt er een mededeling aan de minister van Binnenlandse Zaken. Na overleg met het college en de fractievoorzitters, is het aan de minister om een waarnemer aan te stellen. Dat is altijd iemand van buitenaf en dus niet de huidige loco-commissaris.

Inzet

Zo ver zal het hopelijk niet komen. Adema is al behandeld aan haar kwaadaardige tumor en is van plan tijdens de preventieve kuren af en toe een stapje terug te doen maar gewoon aan te blijven als de nieuwe commissaris van de Koning. “Ondanks deze tegenslag is mijn betrokkenheid bij en inzet voor Noord-Brabant onverminderd groot”, aldus Adema.

LEES OOK: Kwaadaardige tumor ontdekt bij commissaris van de Koning Ina Adema

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.