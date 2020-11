Kwaadaardige tumor ontdekt bij commissaris van de Koning Ina Adema

Artsen hebben bij Ina Adema kanker vastgesteld. Dat maakt de nieuwe commissaris van de Koning van Brabant woensdagavond zelf bekend. De politicus moet komend voorjaar enkele kuren ondergaan voor de ziekte.

Adema is in de herfstvakantie geopereerd. Tijdens deze operatie zijn afwijkingen gevonden die verder onderzocht zijn. De 52-jarige commissaris kreeg woensdag de uitslag van deze test: er was sprake van een kwaadaardige tumor in haar lichaam.