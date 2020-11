Adidasduur of Lacosteveel: kledingbank Eindhoven komt met opvallende shirts

Grote kans dat je binnenkort iemand ziet in een shirt met daarop: Adidasduur, Lacosteveel of Niks. Kledingbank Eindhoven lanceert een opvallende kledinglijn om aandacht te vragen voor de armoede. Theo Maassen en Björn van der Doelen steunen de actie en hebben al zo’n shirtje.

Afgelopen jaar moesten ruim 2.000 gezinnen gebruik maken van de Kledingbank in Eindhoven. Naar verwachting stijgt dit aantal het komende jaar. “Het afgelopen half jaar zagen we het aantal klanten door de coronacrisis al met tien procent stijgen”, vertelt initiatiefnemer Emily Zwartkruis. De voedselbank hoopt met de actie meer donaties binnen te krijgen.

Geen sneer

Het is geen sneer naar de merken Adidas, Lacoste of Nike, ook al verwijzen de woordgrappen op de shirts overduidelijk naar deze merken. “We horen regelmatig verhalen van kinderen die worden gepest omdat ze geen merkkleding kunnen dragen”, vervolgt Emily Zwartkruis. “Simpelweg omdat hun ouders het zich niet kunnen veroorloven. Doe even normaal!” Met de actie wil de kledingbank de kloof tussen rijk en arm verkleinen.