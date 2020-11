Tilburg Trappers begint vol onzekerheid aan Oberliga

Trappers in actie tegen Landshut vergroot

De Tilburg Trappers beginnen vrijdagavond aan een nieuw seizoen in de Duitse Oberliga. Dat klinkt heel normaal, maar aangezien de Tilburgse IJshockeyvereniging niet wordt gezien als topsport in Nederland brengt het een hoop problemen met zich mee.

Vanwege de huidige coronamaatregelen in Nederland mogen de ijshockeyers van Trappers niet in groepsverband trainen in Tilburg. Alleen in kleine groepjes en diverse vakken op het ijs kunnen er kleine oefeningen gedaan worden.

Om toch goed voorbereid aan de competitie te beginnen, wordt er elke week getraind in Wesel, net over de grens. Een reis van 158 kilometer om in ieder geval één keer per week in groepsverband te trainen. Een contrast met de doorgaans drie groepstrainingen per week in Tilburg.

Voorlopig is er nog geen groen licht om ook in Tilburg te mogen spelen. De directeur van Trappers, Ruud van Baast, is druk bezig met een lobby bij het NOC*NSF, de veiligheidsregio en de gemeente om dit toch mogelijk te maken. “We spelen in een topsportcompetitie en dus hopen we dat er voor ons een uitzondering gemaakt kan worden, want ideaal is dit niet.”

De Tilburgse ijshockeyclub begint de competitie met twee uitwedstrijden, 13 november staat de eerste thuiswedstrijd op het programma. Dan zou de lobby geslaagd moeten zijn. Van Baast is in ieder geval vol vertrouwen. “Ons is er alles aan gelegen om thuis te kunnen spelen. We voldoen aan alle protocollen en voorwaarden. Wij kunnen aan dezelfde voorwaarden voldoen als een professionele voetbalclub. Wij vinden dus dat wij die uitzondering moeten krijgen.”

Vijf van de zes wedstrijden werden er in de voorbereiding gewonnen. En dus lijken de regels sportief gezien geen gevolgen te hebben. De Trappers waren dan ook al eerder begonnen met de voorbereiding dan de meeste Duitse ploegen.

Mentaal kost het reizen naar Duitsland voor één groepstraining natuurlijk wel veel energie, weet ook Trappers-speler Reno de Hondt. “Het is niet niks, het is ook vermoeiend. Maar we moeten er het beste van maken. Als we daarvoor naar Duitsland moeten, dan is dat maar zo.”

Eén ding is in ieder geval zeker, mocht er volgende week geijshockeyd worden in Tilburg, dan is dat zonder publiek. Een klap voor elke sportorganisatie, dus ook voor Trappers dat veel inkomsten misloopt. Voorlopig lijken er geen problemen in aantocht, maar de voorzitter van de Tilburgse vereniging hoopt dat het snel weer normaal wordt. “We hebben gelukkig trouwe supporters en sponsoren, maar dit moet niet het gehele seizoen duren.”

Tilburg Trappers speelt als enige Nederlandse ijshockeyclub in de Duitse Oberliga. Vanwege te weinig weerstand in de Nederlandse competitie maakte de Tilburgse club in 2015 de overstap naar de Duitse competitie. Aangezien het ijshockey in Duitsland wordt gezien als topsport gaat daar, ondanks de coronamaatregelen in het land, de competitie van start. De Tilburg Trappers beginnen met een uitwedstrijd bij Hannover Indians.

