Frisdrankhandelaar ten onrechte verdachte in drugszaak: ‘Ik ben zo diep in mijn ziel geraakt’

Ahmed Zaaf is frisdrankhandelaar. vergroot

Ahmed Zaaf heeft er nog altijd slapeloze nachten van. Zijn bedrijf Star Impex in Ossendrecht werd in juni binnengevallen. De politie dacht dat er harddrugs te vinden was. Onterecht, zo bleek. Er werd niets gevonden. Het Openbaar Ministerie zegt nu ook dat hij onterecht als verdachte werd aangemerkt.

Maaike Cnossen Geschreven door

“Ik zei al direct dat ze helemaal verkeerd zaten”, vertelt Zaaf, die er nog altijd flink emotioneel onder is. “Ik haat drugs. Ik ben gelovig en heb daar helemaal niks mee. Net als met alcohol en sigaretten.” Hij snapte dan ook niet waarom ze op basis van de opiumwet zijn frisdrankhandel binnenvielen op 23 juni.

“Mijn hele bedrijf is kapot. Klanten, bijna allemaal uit het buitenland, krijgen er maar iets van mee en vertrouwen je niet meer. Het is heel moeilijk om dat terug te krijgen”, vertelt hij.

Geen drugs, wel verdachte

Ondanks dat de drugs niet werd gevonden, werd hij na de inval nog wel als verdachte gezien. Politie en justitie dachten dat er geld werd witgewassen en dat er gesjoemeld werd met houdbaarheidsdata van de frisdrank. Ook dit blijkt beide niet het geval. Het OM heeft de strafzaak daarom vorige week geseponeerd.

“Het doet zo’n pijn dat ze mij als crimineel zagen. Ik werk al dertig jaar keihard en doe alles zo eerlijk mogelijk”, vertelt hij. “Ik woon in Rotterdam en als ik niet kan slapen, loop ik soms door de stad en denk ik: waarom ik?! Ik ben zo diep in mijn ziel geraakt.”

De politie startte een onderzoek na een melding van een plaatselijke winkelier. De frisdrankhandelaar had 22 flessen aceton gekocht. De winkelier vertrouwde het niet omdat het oplosmiddel ook wel wordt gebruikt om drugs mee te maken. “Voor harddrugs heb je duizenden liters nodig. En denk je dat ik dat dan gewoon in de buurt ga halen?”

Zaaf had de aceton nodig voor zijn bedrijf. Met het vloeibare middel wordt oude inkt van blikjes gehaald om deze te ‘hercoderen’. Vandaar dat de politie dacht dat er werd gesjoemeld met de houdbaarheidsdata. Maar dit is volgens de regels.

Contant geld

Bij de inval werd ook contant geld meegenomen. “Maar bij dat geld lagen gewoon alle documenten waaruit bleek dat het legaal was. Denk aan stortingsbewijzen en facturen”, zegt zijn advocaat Karsten Verkaart. “Maar in plaats van dat de politie alles bekeek of meenam, namen ze alleen het geld mee.”

Verkaart en Zaaf vinden dat alles ‘nogal amateuristisch’ is gegaan. “Er is amper vooronderzoek gedaan. Ze hebben één keer gesurveilleerd bij het bedrijf. In juni op een warme dag. Ze vonden het toen opvallend dat meneer zijn auto, een luxe Audi, niet voor het kantoor neerzette maar in de loods. ‘Dan zou hij wel wat verbergen te hebben’. Maar mij lijkt het dat meneer mag parkeren waar hij wil. En dat je auto op zo’n warme dag ook beter in een koele loods kan staan dan in de brandende zon buiten.”

'Geen fouten'

Het OM vindt niet dat er sprake is van fouten. “Er is een basis waarop wij die verdenking baseren en daarop kan de politie gewoon binnenvallen. Dat doen we niet lichtzinnig”, vertelt een woordvoerder. “We betreuren het natuurlijk wel.”

Zaaf en zijn boekhouder zijn bezig met een schadeclaim.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.