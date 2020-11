Rowwen Hèze geeft tóch een slotconcert en Omroep Brabant zendt het uit

vergroot

Het is ieder jaar vaste prik rond deze tijd. De Limburgse band Rowwen Hèze geeft dan in het eigen dorp America een reeks concerten onder de noemer 'Slotconcert'. Nog één keer los met twintigduizend fans, als slot van het festivalseizoen. Dit jaar is dat natuurlijk een lastig verhaal vanwege het coronavirus. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan... Ze hebben toch een slotconcert gegeven!

Een leeg weiland zonder de grote tent. Dat voelde toch een beetje raar voor de mannen van Rowwen Hèze. Vandaar dat ze zelf een tent hebben opgebouwd en vervolgens een concert gespeeld in die lege tent.

Samen met de Limburgers

Aangezien er heel veel fans jaarlijks vanuit Brabant naar het Slotconcert gaan, leek het Omroep Brabant een goed idee om samen met de Limburgse omroep L1 een concertregistratie te maken. Zo kan iedereen toch nog het Slotconcert zien, geheel coronaproof!

De uitzending kun je vrijdagavond 6 november zien op Omroep Brabant TV om 18.30, 21.00 en 23.00 uur.

