PSV wordt in de tweede helft naar de slachtbank geleid en verliest met 4-1 van PAOK

PSV verliest ruim bij PAOK (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft een zeer pijnlijke nederlaag geleden in Thessaloniki. PAOK maakte in de tweede helft gehakt van de Eindhovense ploeg en won uiteindelijk met 4-1. Voor rust leek er geen vuiltje aan de lucht en ging PSV met een 0-1 voorsprong pauzeren. Maar in de tweede helft ging het helemaal mis. Hoe kon dat gebeuren?

Job Willemse Geschreven door

1. Onherkenbaar PSV in tweede helft

Je kunt je afvragen wat er bij PSV in de thee heeft gezeten tijdens de rust. Voor de pauze speelden de Eindhovenaren een gecontroleerde, solide wedstrijd en hadden de mannen van trainer Roger Schmidt geen kind aan PAOK. Na rust was het een heel ander verhaal. PSV leek de weg kwijt in het Toumba Stadion. In dertien minuten gaf PSV de wedstrijd volledig uit handen. PAOK scoorde in dat korte tijdsbestek drie keer en die goals waren onnodig.

Wachten op privacy instellingen...

2. Defensief gaat het fout

Vooral defensief was het huilen met de pet op in het tweede bedrijf. Waar de eerste tegengoal nog een gevalletje van domme pech was, waren de tweede en derde tegengoal te voorkomen. Gelegenheidsrechtsback Ryan Thomas ging na 53 minuten gigantisch in de fout doordat hij geen keuze maakte en de bal net voor het eigen zestienmeter gebied verloor. PAOK profiteerde optimaal. Niet veel later kon aanvaller Christos Tzolis tientallen meters met de bal oplopen tot de zestien. Geen PSV’er pakte hem aan en de gehele defensie liep alleen maar achteruit. Uiteindelijk besloot Tzolis om uit te halen en met succes.

PSV moest na die 3-1 logischerwijs risico nemen, maar de ruimte die de ploeg van Schmidt weggaf was ongekend. Kinderlijk eenvoudig maakte PAOK gehakt van PSV in de tweede helft, waar het dus uiteindelijk 4-1 werd. De ploeg miste leiderschap, geen speler stond op en defensief bedacht niemand om de bal eens een roei te geven in plaats van het voetballend op te lossen in die moeilijke fase na rust.

3. Aanvallende onmacht

Maar het ging niet alleen in defensief opzicht mis bij PSV, ook voetballend werden er te makkelijke fouten gemaakt. Nee, in de eerste helft was het veldspel van PSV niet zo slecht als in de tweede helft. Maar voor de neutrale kijker was de wedstrijd al niet echt leuk om naar te kijken. Toch zullen de spelers van PSV een goed gevoel hebben overgehouden aan die eerste helft. Al was daar een kwartier later niks meer van te merken.

Defensief ging het dus volledig fout bij PSV, maar ook aan de bal waren de Eindhovenaren geen schim meer van zichzelf. Slordige passing, misverstanden en weinig creativiteit: PSV kon weinig creëren tegen de Grieken die in eigen land al weinig doelpunten tegen krijgen.

4. Gemis van spelers?

Het is wellicht te makkelijk om na deze nederlaag te wijzen naar gemis van het nog altijd grote aantal spelers, want nogmaals: PSV had geen kind aan PAOK in die eerste helft. Toch wordt een speler als Denzel Dumfries, tevens aanvoerder, enorm gemist in zo’n Europese uitwedstrijd waar de belangen groot zijn. Het leiderschap van de 24-jarige rechtsback werd duidelijk gemist, maar ook zonder hem had dit PSV het nooit zo uit hand mogen laten lopen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.