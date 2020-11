PSV-trainer Roger Schmidt na pijnlijke nederlaag: ‘We betalen nu de prijs voor de intensieve weken’

Roger Schmidt tijdens het perspraatje (foto: ANP). vergroot

Roger Schmidt was na afloop van de met 4-1 verloren wedstrijd met PAOK vanzelfsprekend teleurgesteld. De Duitse oefenmeester vond dat PSV in de eerste helft een goede kans maakte op een goed resultaat. “Maar in de tweede helft maakten we te veel fouten. De risico’s die we namen waren niet nodig.”

PSV miste voor het duel met PAOK nog altijd zo’n 12 spelers. “Het is voor mijn spelers die hier zijn echt niet makkelijk. Een Europees seizoen is normaal gesproken al niet makkelijk, maar een Europees seizoen spelen met 12 spelers is onmogelijk. We hebben vandaag de prijs betaald voor de intensieve weken die we met weinig spelers hebben gehad”, aldus Schmidt na afloop.

De trainer van de Eindhovenaren zag vanaf de zijlijn dat zijn ploeg vroeg in de tweede helft het ene na het andere doelpunt om de oren kreeg. Hoe dat kon? “Dat heeft natuurlijk ook met ervaring op dit niveau te maken”, erkende Schmidt. “We leverden te makkelijk ballen in en onze restverdediging stond ook niet goed. En door de intensieve weken zie je toch heel goed dat de spelers de energie en de concentratie misten om hier bovenop te komen."

Ook Jordan Teze stond de pers te woord na afloop. De jonge verdediger leek het allemaal nog niet echt te kunnen geloven dat zijn ploeg na de rust zo makkelijk de doelpunten tegen kreeg. “Dit mag natuurlijk nooit gebeuren”, zegt de 21-jarige Teze. “We hadden de controle in de eerste helft, maar in de tweede helft begon PAOK meer druk te zetten en daar gingen we niet goed mee om.”

Teze is kritisch op zijn team, maar vooral ook op zichzelf. “Ik vind dat ik me in dit soort situaties meer moet laten gelden. De organisatie stond niet meer goed en dat neem ik mezelf kwalijk. Wat na de rust is gebeurd, mag gewoon niet.”

Pablo Rosario keerde na zijn coronabesmetting direct terug in de basis van PSV, maar zijn rentree bleef beperkt tot 45 minuten. “Pablo was echt op in de rust. Hij was heel moe en kon daardoor niet verder spelen. Hij voelde ook wel hier en daar wat spieren trekken, dus daar hebben we geen risico meegenomen. Je ziet maar dat het virus veel impact heeft op de fysieke gesteldheid van de spelers. Pas na twee of drie weken zijn ze weer in topconditie.”

