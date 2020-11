Deze 6 dingen moet je weten over het EK veldrijden in Rosmalen

Het Autotron-terrein in Rosmalen staat komend weekend in het teken van veldrijden. Geen mensenmassa die de coureurs toe zal juichen, maar een leeg terrein waar iedereen het beste dit keer uit zichzelf zal moeten halen. Een sportevenement met Brabantse kanshebbers. Wat moet je nou echt weten voor het EK van start gaat?

Trotse Europees kampioen Yara Kastelijn kroonde zich een jaar geleden tot Europees kampioen na een fraaie solo. “Het was een heel bijzonder jaar. Iedere training en iedere wedstrijd die sterrentrui aantrekken, is toch bijzonder. Het was echt speciaal. Ik heb heel veel zin in zaterdag en heb vertrouwen in mezelf, want met de vorm zit het wel goed. Ik ga ervoor weer Europees kampioen te worden”, zegt de renster uit Neerkant.



Geen Mathieu van der Poel

Na drie jaar Mathieu van der Poel komt er nu sowieso een nieuwe Europees kampioen in het veldrijden. De alleskunner op de fiets is er namelijk niet bij in Rosmalen. Ook grote rivaal Wout van Aert is afwezig. De twee hebben zich de afgelopen maanden veelvuldig laten zien op de weg en gaan later dit jaar pas het veld in.



Kans op Europese titels

Bondscoach Gerben de Knegt kijkt met een positief gevoel uit naar het EK veldrijden, hij ziet kans op goede prestaties. “Ik denk dat we bij de elite-vrouwen, de beloften-vrouwen en de beloften-mannen voor de titel mee kunnen doen. Al is er bij de laatste categorie minder tegenstand dan normaal door de afzegging van de Belgen.” Door de afwezigheid van Van der Poel mikt de Tilburgse bondscoach niet direct op de titel bij de mannen. “Daar hoop ik op een podiumplaats.”



Geen vlonder

Twee jaar geleden was de vlonder een van de spektakelstukken in het parcours op het Autotron-terrein. Dit jaar ontbreekt de vlonder. “Dat is heel jammer”, zegt voormalig wereldkampioen, achtvoudig Nederlands kampioen veldrijden én parcoursontwerper Richard Groenendaal. “De vlonder was bij het VIP-gedeelte vanaf een soort schiereiland de verbinding naar het vasteland geweest. Maar we hebben het geschrapt, het huren van de vlonder en de duikers die voor de veiligheid in het water liggen, vallen nu weg. We hebben zo een paar duizend euro kunnen besparen die we ergens anders goed kunnen gebruiken.”



Extra trui voor in de kast

Ryan Kamp is regerend wereldkampioen, maar de regenboogtrui trekt hij zaterdag pas voor de tweede keer aan tijdens een wedstrijd. De renner uit Raamsdonkveer rijdt vooral bij de elite en daar mag hij die bijzondere trui niet dragen. Net als de Europese trui, mocht hij die als topfavoriet ook echt winnen. “Het is een hele mooie trui, die ik natuurlijk graag wil winnen. Maar de regenboogtrui gaat sowieso al altijd boven de Europese trui. Toch wil ik hem wel echt graag hebben, ook al kan ik hem niet dragen.”