'Dit lijkt een guerrillaoorlog', 30 jaar geëist tegen Dennie van der Z. voor moord en aanslagen

Justitie wil dat Dennie van der Z. dertig jaar de cel in gaat. Die eis legde de officier van justitie vrijdagmorgen neer bij de rechtszaak in Den Bosch. De 23-jarige Van der Z. staat terecht voor de liquidatie van Henk Baum uit Nistelrode en tien brandstichtingen en granaataanslagen.

“Het gaat om maanden van geweld, de wapens die zijn gebruikt doen denken aan een guerrillaoorlog”, aldus de officier van justitie. "De misdaden zijn terroristisch en bedoeld om angst te zaaien. Dit is ondermijnende criminaliteit van het ergste soort.”

Van der Z. stond terecht in twee verschillende zaken, namelijk voor de moord op Henk Baum in de zaak Hollandia en in het onderzoek Greeve, voor tien aanslagen die hij pleegde samen met de 31-jarige Nicky P. en de 30-jarige Roemeen Dumitru M. Die twee stonden hiervoor eerder voor de rechter. Tegen hen werd 20 en 15 jaar geëist. De brandstichtingen en granaataanslagen werden gepleegd in Oss, Eindhoven, Leende, Haarlem en Nijmegen.

Hoewel Van der Z. in de drie dagen durende rechtszaak zelf niet veel openheid van zaken gaf, lijkt er veel bewijs dat hij bij de liquidatie van Baum is betrokken. “Het zijn allemaal kleine dingen, maar ze stapelen zich snel op”, aldus de officier van justitie. Hij is ervan overtuigd dat Van der Z. de schutter is die Baum doodschoot. De autosloper uit Oss werd in maart 2018 vijf keer in het hoofd en nek geraakt. Dat gebeurde in zijn auto die stond geparkeerd onder het viaduct langs de Rijksweg in Schaijk.

Meteen was al duidelijk dat de Ford Fiësta - die een aantal kilometer verderop was achtergelaten en die was geprobeerd in brand te steken - bij de liquidatiezaak hoort. Er werden kruitsporen gevonden in de auto, en ook DNA van Van der Z. Daarnaast zijn er camerabeelden waarin Van der Z. in de auto rijdt. Hij heeft ook zelf verklaard achter Baum aan te hebben gereden in deze auto.

De gangen van Van der Z. zijn aan de hand van camerabeelden en zijn eigen getuigenis goed te volgen tot net voor de liquidatie. Van der Z. volgde Baum in de Ford Fiësta, maar zegt ineens een bekende langs de kant van de weg te hebben gezien en daar zijn auto aan te hebben afgestaan. De officier van justitie gelooft niet veel van deze verklaring.

“Hij kan het verhaal niet met details invullen. Hij weet bijvoorbeeld niet waar de auto vandaan kwam, welke route hij reed, waar hij moest uitstappen, wie die persoon was en wat hij daarna heeft gedaan en waarom hij na de moord naar Roemenië is vetrokken. Er zijn allemaal vragen die hij niet wil beantwoorden”, aldus de officier van justitie. “Het een gatenkaasverhaal en hij past het continue aan.”



De jas van Van der Z. is belangrijk in het betoog van de officier van justitie. Toen hij op de dag van de moord het bedrijf van Baum bezocht, trok hij zijn jas over zijn hand heen voordat hij een deur opende. “Volgens van der Z. was dat omdat het een vieze deur was, maar volgens mij was het om geen DNA achter te laten. Hoe kan het zijn dat een jonge man, die zijn dure jassen erg belangrijk vindt, een vieze jas verkiest boven een vieze hand?”, aldus de officier van justitie.

Volgens de verdediging is het niet vast te stellen dat Van der Z. Baum heeft doodgeschoten en daarom wordt er gepleit voor vrijspraak. "De man die getuigen hebben zien staan onder het viaduct, komt qua signalement niet over met Van der Z.. Daarnaast heeft Van der Z. op de dag van de moord de zaak en het huis van Baum bezocht", aldus de advocaat. "Hij wilde met hem een afspraak maken. Het is niet logisch dat je eerst jezelf bekend maakt om hem daarna dood te schieten. Het ligt eerder voor de hand dat hij echt een afspraak wilde maken."

De verdediging is het ook niet eens met de opsporingsmethode die is gebruikt om bewijs te verzamelen tegen Van de Z. De verdachte werd door undercoveragenten meegenomen naar een huisje en daar hebben zij twee dagen lang geprobeerd informatie van hem los te krijgen. De undercover-agenten deden zich voor als criminelen die voor een criminele organisatie werkten en losse eindjes moesten wegwerken.

Volgens de verdediging is Dennie hier flink onder druk gezet, terwijl ze wisten dat hij zwakbegaafd was. Zo lieten de undercoveragenten zien dat dat er een vrouw vastgebonden achter een kofferbak lag en daarna klappen kreeg van de ‘criminelen’. Volgens de verdediging ging dit te ver en was deze methode niet proportioneel.

In de zaak Greeve worden Van der Z. en zijn twee kompanen door telefoongegevens, reishistorie, camerabeelden en getuigenverklaringen gelinkt aan een flinke lijst van aanslagen. Opvallend is de heftigheid van aanslagen. Er werden brandbommen en handgranaten gebruikt. “Huurlingen in Brabant voor al uw kleine en grote aanslagen en liquidaties”, aldus justitie.

Van der Z. is zwakbegaafd en er is een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, maar volgens deskundigen is hij volledig toerekeningsvatbaar en verantwoordelijk voor zijn daden. "Hij lijkt er voor te kiezen om zijn geweten uit te schakelen. Wat ben je dan? Wat is er dan mis met je?"

De officier eist in de zaak Baum twintig jaar gevangenisstraf. Eerder eiste hij in de zaak Greeve twintig jaar voor de andere verdachte, Nicky P. “Van der Z. verdient niet minder, dus daar zou ik ook twintig jaar voor willen eisen. Maar dan kom ik op veertig jaar en dat is boven het maximum. Daarom eis ik met gemengde gevoelens voor de zaak Greeve tien jaar en kom zo op dertig jaar gevangenisstraf.”

