Huurlingen die brand stichtten bij Arie den Dekker moeten volgens justitie 20 en 15 jaar de cel in

Justitie heeft donderdag 20 en 15 jaar celstraf geëist tegen de mannen die brand zouden hebben gesticht bij Arie den Dekker in Oss. De 31-jarige Nicky P. en de 30-jarige Roemeen Dumitru M. hadden het op hem voorzien omdat hij met de politie had gepraat. Maar ze worden nog van veel meer zaken verdacht.

De officier van justitie las een hele lijst brandstichtingen en aanslagen voor. Vooral in Oss, maar de mannen sloegen ook toe in Eindhoven, Leende en Haarlem. Stuk voor stuk worden ze dankzij telefoongegevens, reishistorie, camerabeelden en getuigenverklaringen gelinkt aan Nicky P., Dumitru M. en een derde verdachte Dennie van der Z., die donderdag nog niet voor de rechter stond.

Nicky P. moet 20 jaar de cel in als het aan justitie ligt. Medeverdachte Dumitru M. was er donderdag niet bij. Hij voelde zich niet lekker. Er hangt een gevangenisstraf van 15 jaar boven zijn hoofd. "Deze aanslagen zijn van een kaliber waarvan ik zonder blikken of blozen durf te zeggen dat ze terroristisch zijn, bedoeld om angst te zaaien", zo legt de officier van justitie uit waarom de hoge straffen zijn geëist.

Poging tot moord

Aanslagen op Café 't Berghje in Oss en het huis waar Arie den Dekker woonde, worden gezien als poging tot moord. Net als de handgranaat die in een woning in Eindhoven werd gegooid. "De daders hebben het risico op de dood of ernstig letsel van de bewoners op de koop toegenomen."

Het OM heeft zo'n lijst nog maar zelden gezien. "Je komt wel brandstichtingen tegen maar niet in deze mate om zoveel angst te zaaien", aldus de officier. "Deze aanslagen veranderen je leven."

'Voor al uw aanslagen'

Het Openbaar Ministerie concludeert dat de verdachten het kennelijk normaal vinden om handgranaten en molotovcocktails naar binnen te gooien bij huizen. "Het lijkt allemaal met het grootste gemak te gaan. Het doet denken aan een guerrillaoorlog." Het OM ziet de brandstichting bij Arie den Dekker nog als iets kleins, vooral omdat de andere aanslagen veel erger zijn.

De officier van justitie vindt dat de mannen in en in slecht zijn. "Huurlingen in Brabant voor al uw kleine en grote aanslagen", worden ze genoemd door het OM. ''Ze hebben het voor het geld, voor beloftes of voor de status gedaan. Niet omdat ze zelf emotioneel betrokken waren. Een totaal gebrek aan geweten en empathie.”

Schoten bij woonwagenkamp

Arie den Dekker werd een doelwit omdat hij had gepraat met de politie. Hij vertelde in juni 2018 dat hij schoten had gehoord bij het woonwagenkamp vlak bij zijn huis. Daar bleek Peter Netten te zijn geliquideerd.

Dennie van der Z. heeft volgens het OM verklaard dat hij brand heeft gesticht bij Arie den Dekker en uit telefoongegevens blijkt dat hij op pad was met Dumitru. Van der Z. krijgt in november een aparte rechtszaak. Hij wordt door justitie niet alleen gezien als de 'aannemer en uitvoerder' van alle aanslagen, maar ook als de moordenaar van Henk Baum. Deze autosloper uit Nistelrode werd in maart 2018 in zijn auto doodgeschoten onder een viaduct in Schaijk.

Zichzelf in brand gestoken

Den Dekker overleed eind juli van dit jaar nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het gemeentehuis in Oss. Den Dekker zat eerder in een getuigenbeschermingsprogramma en was in conflict met de gemeente.

Het huis van Arie werd in brand gestoken, waarbij twee van zijn honden omkwamen. Zelf wist hij dit maar ternauwernood te overleven. Hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma terecht, maar dat hield hij niet vol. Het programma stopte en Arie voelde zich in de steek gelaten. Hij probeerde tevergeefs verhaal te halen bij de gemeente.

