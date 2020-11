Opnieuw veel ongelukken met lachgas, wat maakt het gebruik in de auto zo populair?

Foto: Politie Breda vergroot

Auto-ongelukken waar lachgas in het spel is of illegale feestjes met grote hoeveelheden lachgas. De afgelopen weken zijn er weer meer incidenten met lachgas geweest in onze provincie, na een relatief 'rustige' periode direct na de zomer. Lachgas wordt vooral in de auto gebruikt, en daar is volgens onderzoekers een reden voor.

De politie houdt geen cijfers bij van de incidenten waar lachgas in het spel is. Omroep Brabant keek daarom naar de nieuwsberichten van de afgelopen maanden, en ontdekte dat het na een periode van minder voorvallen in augustus en september het de laatste weken weer vaker raak is.

In juni en juli werden er veel incidenten met lachgas gemeld, vooral veel ongelukken waar in de auto lachgas gevonden werd, maar ook twee overvallen van lachgasbezorgers op straat. De laatste tien dagen waren er drie verkeersongelukken waar lachgas in het spel was, donderdagnacht nog op de N65 bij Tilburg.

Als de ontwikkeling zich voortzet zouden we in november weer op een flink hoger aantal incidenten uitkomen:

Waarom in de auto?

Hoe komt het dat zoveel mensen lachgas in de auto gebruiken? Uit onderzoek van TeamAlert bleek eerder dat 60 procent van de gebruikers het zelfs doet tijdens het rijden. “We zien dat de auto een veilige plek is voor jongeren. Daarnaast vinden ze dat lachgas gebruiken tijdens het rijden een extra kick geeft”, zei Gea-Marit Dekker van TeamAlert toen.

Jongeren die lachgas in de auto gebruiken, denken vaak dat het hun rijstijl niet beïnvloedt. “Ze vinden het zelf niet gevaarlijk. Dat komt omdat ze zichzelf overschatten”, aldus Dekker.

In deze video vertelt Kaya over de tijd dat zij lachgas gebruikte:

