Op veler verzoek: Graat & De Laat terug op tv!

Het populaire radioprogramma Graat & De Laat komt op veler verzoek weer terug op tv. Vanaf zaterdag zijn de twee weer live te volgen via zowel radio als tv. Jordy Graat en Christel de Laat maken er elke zaterdag een feestje van, samen met de luisteraars.

"We waren tijdens de eerste coronagolf al een tijdje op tv", vertelt Christel. "Maar dat stopte op een gegeven moment weer. Tot verdriet van de fans want ze vonden het zo gezellig om mee te kijken in de radiostudio." Jordy vult aan: "Omdat we nu weer zo veel mogelijk binnen moeten blijven, leek het ons goed om het programma weer door te zetten op tv. Maar nu voorgoed!"