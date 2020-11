Minder treinverkeer tussen Breda en Rotterdam, kilometerslang windscherm gebouwd bij HSL-spoorbrug

Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam is vanaf zaterdag ontregeld door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Spoorbeheerder ProRail laat aan de brug voor de HSL een kilometerslang windscherm bouwen.

'Scheelt hinder voor reizigers'

Tot nu toe liet ProRail vanaf windkracht 5 het treinverkeer langzaam rijden of soms zelfs stilleggen. Met de windschermen is dat voor de brug niet meer nodig. ‘Zelfs’ bij windkracht 7 tot 8 (stormachtig) kunnen treinen dan op normale snelheid over het HSL-tracé rijden. Dat scheelt veel hinder voor reizigers.