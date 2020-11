Achtervolging automobilist over A2 eindigt met lekke band en botsing tegen paaltje

Bij de achtervolging waren meerdere politie-eenheden betrokken (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

Een automobilist is vrijdag aangehouden na een achtervolging over de A2 van Valkenswaard naar Weert. De auto liep een lekke band op toen de bestuurder ergens de stoep opreed. Toen hij ook nog op een paaltje botste, kon de verdachte in Weert worden aangehouden.

Wachten op privacy instellingen...

Agenten wilden de automobilist controleren en gaven hem in Valkenswaard een stopteken, maar de bestuurder trok zich daar niets van aan en ging ervandoor. Vervolgens ontstond een achtervolging door Budel, richting Weert. "Meerdere politie-eenheden werden ingezet om de automobilist tot stoppen te dwingen", meldt een ooggetuige.

De automobilist kon bij het kanaal in Weert worden aangehouden (foto: Wdg/SQ Vision). vergroot

Water

In Weert botste de bestuurder tegen een paaltje en moest de auto, die toch al moeilijk te besturen was vanwege de lekke band, stoppen. De verdachte probeerde daarna nog te vluchten door het water in te springen. Toen hij uit het water kwam, ontstond nog een kleine worsteling met de agenten. De verdachte is aangehouden vanwege diverse verkeersovertredingen .

Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Waarom de verdachte op de vlucht sloeg, wordt onderzocht.

Er was veel politie betrokken bij de achtervolging van de automobilist (foto: WdG/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.